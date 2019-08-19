Bardacıkla bir hikâye yazıldı

Güzelbahçe Belediyesi tarafından yedincisi düzenlenen Payamlı Bardacık Festivali ziyaretçilerle doldu taştı. Güzelbahçe’nin Payamlı (köyü) Mahallesi’nde yapılan festival kapsamında konserler düzenlendi, zeybek gösterileri sunuldu. En iyi bardacık yarışmasında ödüller dağıtıldı.

Payamlı Bardacık Festivali’ne, CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Eşi ve Köy Koop. Birlik Başkanı Neptün Soyer, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

‘Üreticinin gücü’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Bugün burada yapılan bu festival köylünün yok olmasını, göçe etmesini engellemek için yazılmış bir hikâyedir. Herkesin görebildiği, hissedebildiği bir hikâye. Bu hikâyeyi yazanlar şu an buradalar. Burada yaşıyorlar. Başta Belediye Başkanımız Mustafa İnce bu hikâyenin yazılmasında önemli bir rol üstlenmiş, sevgili muhtarımız tüm Payamlı köylülerimiz bu hikâyeyi bizlere anlatmışlar. Bardacığı yetiştirmişler, büyütmüşler, tanıtmışlar bu emeğin sahibi olan köylülerimiz bizlere sunmuşlar. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bizde köylümüze, üreticimize sahip çıkmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. İşte bu duygularla, bu inançla, bu şefikle ve bu aşkla hepinizin önünde saygı ve sevgiyle eğiliyorum” dedi.

Altın ödülü

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de köylüye destek olmanın önemine vurgu yaptı. İnce, “Yedi yıl dile kolay. Ürün sadece bir bardacıktı. Hayaldi. Bardacığın festivali gibi bir hayalimiz vardı. Bu festival sayesinde köyümüz çok şey kazandı. İzmir büyükşehir Belediyemizin büyük katkıları oldu,önceki belediye başkanımıza ve şimdiki belediye başkanımıza binlerce kez teşekkür ediyorum. Bizlere desteklerini hiç esirgemediler. Payamlı Köyü, bugün Bardacık Köyü olarak biliniyor ve tanınıyor. Bizi 7 yıldır yalnız bırakmayan jürimizin değerli başkanı, hasta yatağından çıkıp gelen bizi yalnız bırakmayan, gazeteci-yazar İzmir’in sembolü olmuş Sancar Maruflu ve tüm jüri üyelerine teşekkür ediyorum.

Sancar Maruflu, Neptün Soyer, Canan Tan, Levent Alpat, Şenay Eren, Muharrem Uslucan, Mustafa Alkan ve Ebru Ünlü’den oluşan jüri yarışmaya katılan 32 üreticinin ürününü değerlendirdi. Ercan Demir’in ürünü birinci oldu, tam altın ödülü kazandı. İkinci olan Nuri Topuz ödül olarak yarım altın, üçüncü olan Halit Çetin çeyrek altın, Juri özel ödülü de İsmail Demir’e çeyrek altın olarak verildi. İkinci olan Nuri Topuz, aldığı yarım altını LÖSEV’e bağışladı.