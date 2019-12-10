Başarının sırrını gençlere anlattılar

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 85. yıldönümü etkinlikleri kapsamında bir panel düzenledi. Panelde siyaset, akademi ve iş dünyasından kadınlar gençlere altın değerinde tavsiyelerde bulundu. Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, “Pek çok ülkeden daha önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. Tarihimizi bilmemiz gerekir ki, geleceğimize daha emin adımlarla yürüyelim. Sanattan spora, eğitimden kültüre kadar birçok çalışmada kadınlarımızla birlikte yol almak istiyoruz” dedi.