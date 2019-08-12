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    HaberlerEgeBaşkan İduğ sözünü tuttu
    12.08.2019 - 07:50

    Başkan İduğ sözünü tuttu

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, geçen haftalarda Serintepe Mahallesi ziyareti sırasında tanıştığı engelli Serkan Yılmaz’a söz verdiği akülü tekerlekli sandalyeyi evine giderek teslim etti.

    Başkan İduğ sözünü tuttu

    Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, geçen haftalarda Serintepe Mahallesi ziyareti sırasında tanıştığı engelli Serkan Yılmaz’a söz verdiği akülü tekerlekli sandalyeyi evine giderek teslim etti. Bornova Belediyesi’ne teşekkür eden Yılmaz, “Başkan sözünü tuttu” dedi. Başkan İduğ da, “Öncelikle muhtar Latif Tek’e teşekkür ederim. Çünkü bizim herşeyi görmemiz mümkün değil. Muhtarlarımız bizim üçüncü gözümüz. Bizler halkımıza ne kadar yakın olursak o kadar doğru işler yaparız” diye konuştu.

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