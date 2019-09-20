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    HaberlerEgeBaşkan Zolan, millileri Balkan Şampiyonası’na uğurladı
    20.09.2019 - 01:40 |

    Başkan Zolan, millileri Balkan Şampiyonası’na uğurladı

    Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Karadağ’da Ümitler Balkan Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek

    Başkan Zolan, millileri Balkan Şampiyonası’na uğurladı
    Büyükşehirin sporcularına başarılar diledi. Şampiyonaya katılacak Büyükşehir Belediyespor sporcuları Gülbeyaz Seviş, Ahmet Yiğit Bayram ve Ceylin Orhan, Karadağ’a gitmeden önce Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, genç millilere başarılar diledi. Başkan Zolan, “Dualarımız sizlerle çocuklar, yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.
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