20.09.2019 - 01:40 |
Başkan Zolan, millileri Balkan Şampiyonası’na uğurladı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Karadağ’da Ümitler Balkan Judo Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek
Büyükşehirin sporcularına başarılar diledi. Şampiyonaya katılacak Büyükşehir Belediyespor sporcuları Gülbeyaz Seviş, Ahmet Yiğit Bayram ve Ceylin Orhan, Karadağ’a gitmeden önce Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, genç millilere başarılar diledi. Başkan Zolan, “Dualarımız sizlerle çocuklar, yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.
TEM'de feci kazaİstanbul Sarıyer’de TEM otoyolu FSM çıkışında yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan bir kadına otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın olay yerinde feci şekilde can verdi.