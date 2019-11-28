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    Haberler Ege Haberleri‘Başlangıcı doğru yaptık’
    28.11.2019 - 07:50 |

    ‘Başlangıcı doğru yaptık’

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda buluştu.

    ‘Başlangıcı doğru yaptık’

    Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, mahalle muhtarlarıyla kahvaltıda buluştu. Yerel seçimlerden bu yana geçen 8 aylık süreçte hayata geçirilen projeleri anlatan Başkan Engin, önümüzdeki süreçte yapılacak yatırımlardan bahsetti, muhtarların talep ve önerilerini dinledi. İlçenin en önemli çekim merkezlerinden olan Pir Sultan Abdal Parkı’nı baştan sona yenileyeceklerini kaydeden Başkan Engin, şantiye binasının alt kısmında bulunan boş arazide de modern bir spor adası yaratacaklarının müjdesini verdi.
    Nardere’nin eksiklerini bildiğini belirten Başkan Engin, “30 kadın temizlik personelimizle Narlıdere’yi çiçek gibi yaptık. Kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırdık. Güngören Caddesi’ni sağlıklaştırıyoruz. Sahil ile ormanı birleştirecek 3 kilometrelik yaya ve bisiklet yolu projemizi başlattık. Kadınlarımızı üretim sürecine dahil ettik. Belediyemize ait ilk kreşi açtık, Çocuk Senfoni Orkestrası’nı kurduk. Başlangıç önemlidir, bunu doğru yaptığımıza inanıyorum” dedi.

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