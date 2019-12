Son düdüğe kadar savaşmaya devam

Bülent Buda: Hep düz yol asfaltta gidilmez elbette. Dönemeçler, kasisler bozuk zeminler de bu uzun soluklu yolculuğun içinde barınıyor. Elbette çok zor bir yarışmanın içindeler. Zihinsel ve de fiziksel gücünü koruyarak sürdürülebilir kılmak iyi takımlara özgü bir durumdur. Aman lütfen iki puan kaybı pek fazla dert etmeyin. Böyle günler de olacaktır. Amaçladığınız hedefe doğru uygun adım iştahlı, coşkulu, donanımlı kimliklerinizle koşuyu sürdürün lütfen.

Fatih Tanfer: Kırklarelispor deplasmanında 1 puan alınca Samsunspor’la puan farkı 4’e düştü. İki takım arasındaki müthiş yarış olağanüstü bir şekilde devam ediyor. Manisa FK kaçıyor, Samsunspor kovalıyor. Bir gerçek var ki bu yarışta yönetimin ve futbolcularında sinir sistemi üst düzeyde olması gerekiyor. Hem saha içi hem saha dışı mücadeleler üst düzeyde. Psikolojik de bir savaş. Ligin son düdüğüne kadar devam edecek. 15 maç toplanan 41 puan. Yani ortalama 2,7. İnanılmaz bir ortalama. Ancak Samsun’la puan farkı açılmıyor. Samsunspor da güçlü bir takım ve güçlü bir şehir. Çok zevkli, heyecanlı bir yarış izleyeceğimize inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: Manisa FK bu hafta galibiyet alamadı. Ancak oynanan futboldan çok hakem hataları öne çıktı. Verilmeyen üç penaltı maçın kaderine direkt olarak etki etti. Maç sonucu Başkan Mevlüt Aktan’ın açıklamaları oldukça sertti. Maçın hakeminden dert yandı ki pozisyonlar oldukça netti. Maalesef görmeye alıştığımız hakem hatalarına bu maç da eklendi. Bir takımın emeği, verdiği mücadele adeta hiçe sayılmış oldu. Tüm bu olumsuzluklar bir kenara bırakılıp yola devam edilmeli. Bu tarz olaylar geçmişte de yaşandı gelecekte de yaşanacak. Keşke ülkemizde hakemlerin lig fark etmeksizin kalitesi üst düzey olsa. Olsa da takımların hakları yenmese. Hakemlerin hataları puan farkını da azalttı. Ancak oynanacak maçlarda Manisa FK vitesi yükseltip farkı artıracaktır. Bu olaylar Manisa halkını ve Manisa FK camiasını daha fazla hırslandırmasını ve şampiyonluğa daha fazla tutunmalarını diliyorum.

6 hafta sonra 3 puan

Bülent Buda: Ve nihayet. Patlama mı diyelim ya da geriye dönüş mü? Sorunlu günlerden sonra dış sahada kazanmak daha anlamlı geliyor. Net bir skor. İki gol ve bu kez sıfıra karşı. Umarız iyiye doğru düzelmenin başlangıcı olur. Böyle bir galibiyete gereksinimleri vardı. Nihayet ulaştılar. Umarız devamlılık yakalayarak takım kendine gelir, çıkışa geçer.

Fatih Tanfer: Uşak Spor, Niğde deplasmanında Berkay ve Kadir’in golleriyle rakibini 2-0 yendi ve puanını 15’e çıkardı. Düşme hattının üstünde kaldı. Birevim Elazığspor’un Vanspor’u evinde yenmesi alt sıraları karıştırdı. Alınan bu 3 puanın ne kadar önemli olduğunu bu hafta gördük. Rahatlamak için bu hafta evinde oynayacağı lig sonuncusu Karabükspor maçında rakibini asla küçümsemeden 3 puanın şart olduğunu asla unutmamalı.

Mehmet Demirtaş: Altı hafta sonrası alınan galibiyet takıma ilaç gibi geldi. Önemli olan bu galibiyetleri seriye bağlayıp düşme düşme hattından olabildiğince uzak kalabilmek. Yoksa geçen her hafta alt lige düşme tehlikesini enselerinde hissetmeye devam edecekler. İyi bir takım oyunu oynadılar. Rakipleri her ne kadar kendilerinden sıralama olarak altta olsa da iyi mücadeleleri 3 puanı getirdi. Moral anlamında galibiyet onlara iyi gelecektir. Karabükspor maçını kazanarak üstlere yeniden yükselmelerini umuyorum.

Kaf Kaf’ı tanıyamadık!

Bülent Buda: Oyunun ilk yarısında dört etkili atak bir gol var. Hepsi konuk Turgutluspor’dan. Yani yeşil kırmızılılar ilk yarının neredeyse bütününde ataklarda etkisiz olurken sadece kalesini koruma telaşındaydı. İkinci yarıda bu suskun konumdan kurtulma amacıyla bir hareketlenme gözlendi. Karşı kalede arayışlar var ama çok etkili değil. 70’de konuk takım kalesi önündeki karmaşadan Namık Barış Çelik’le eşitlik geldi. Ama ne varki Karşıyaka’da rakibini silkeleyecek hataya zorlayan baskılı bir oyun biçimi bir türlü sergilenemiyor ve 90’da neredeyse Karşıyaka’da tüm takım olan biteni seyirci gibi izlerken konuk takım futbolcuları uyanık kalarak arayışlarını sürdürdüler ve maçın bitiminde de galibiyete ulaştılar. Maç öncesi Turgutlu’dan maça gelen bir spor gazetecisi dostumuz “Bugün beş eksik ile buradayız. İşimiz zor abi” demişti. Beş eksikle Turgutlu böyleyse demek ki onlar çok iyi bir takım.

Fatih Tanfer: Karşıyaka, Turgutluspor karşısında kazandığı takdirde ikinci sıraya yerleşeceği maçta maalesef maçın 90. dakikasında yediği golle 2-1 mağlup oldu. Birinci yarıda bu sezonun en kötü futbolunu oynadı. Orta alanda güçsüzdü ve sert değildi. Oyuna tempo kazandıramadı. Bekler hücuma hiç katılamadı. Hakan Kuş, Doğukan ve Namık üçlüsü topla buluşamadılar. Böyle olunca geriye gelmek zorunda kaldılar ve çok etkisizdiler. Takım halinde futbolu keyif vermedi ve sonucunda bu olumsuzluklar birleşince devreyi 1-0 yenik kapadı. İkinci yarıda oyuna Harun’u alarak başladı. Sahada bambaşka bir Karşıyaka vardı. O bildiğimiz güçlü Karşıyaka geri dönmüştü. Etkili oynadı, futbolunu üst düzeye taşıdı. Bu yarıda takım oyununu iyi oynadı. Bildiğimiz oyun gücüne ulaştı. Bunun sonucunda 70. dakikada beraberlik golünü buldu. Beraberlik golü sonrası tribünlerin desteği daha da arttı. Takım olarak top rakipteyken iyi pres uyguladı. Hakan Kuş çok önemli bir gol pozisyonunu kaçırdı. Ancak birinci yarının aksine takımda herkes koştu. Özlenen Karşıyaka geriye dönmüştü. Ancak futbol bu. 90+2’de Turgutluspor’un ve sahanın en iyisi Mithat Yaşar’ın şutu kaleci Mehmet’ten döndü. Dönen topu Onur Garip Karşıyaka ağlarına yolladı ve Turgutluspor 2-1 öne geçti. İkinci yarıdaki oyunuyla Karşıyaka mağlubiyeti hak etmemişti. Ama ne diyelim iş kazası diyelim ve önümüzdeki maçlara bakalım.

Siyah inciler evinde aslan

Bülent Buda: Ligin bitimine kadar bu liderlik savaşı sürecek. Önce bu bilince ulaşmaları ve de onu sürekli yaşamsal bir ilke olarak duyumsamaları çok önemli. İyi bir takım olduklarının ve de bu yıl öyle ya da böyle bir biçimde bir üst lige tırmanmalarının onlara çok yakışacağını düşünebiliyorum. Evet Nazilli güçlü bir takım. Futbolcular bu bilinci içselleştirerek başarıya ulaşacaklardır.

Fatih Tanfer: Nazilli evinde Halide Edip Adıvar karşısında 3 puanı 3 golle aldı. Ancak bu hafta liderliğe ulaşamadı. Çünkü lider Karacabey güçlü Soma deplasmanında kazandı. Yaklaşık 6 haftadan beri aynı ifadeleri kullanıyorum. Bu grupta güçlü takımlar var ve hem şampiyonluk hem de Play Off’a girmek için büyük yarış izleyeceğiz. Yavuz Hoca’nın Nazili’yi psikolojik ve taktik olarak doğru hazırladığına inanıyorum. Bu kararlılık ve inanç devam ederse ve seyircisinin büyük desteği artarsa Nazilli’nin ikinci lig yarışında güçlü adaylardan olduğuna inanıyorum.

Mehmet Demirtaş: Nazilli bu yarışta sonuna kadar var olacağını gösteriyor. Lig giderek daha heyecanlı bir hale bürünüyor. Biz izlerken, takip ederken yerimizde duramıyoruz. Nazilli bu liglerden bir an önce kurtulmalıdır, kurtulacaktır. İnanıyorum. O senenin de bu sene olmasını diliyorum. Naz Naz iyi bir takım. Lig sonunda bütün senenin ödülü olarak şampiyonluk kupasını kaldırdığını görmeyi arzu ediyoruz. Ancak deplasmanlarda galibiyetlerini artırmaları gerekiyor. Kendi evlerinde onlardan puan almak zor. Deplasmanlarda toplayacakları puanlar onların kaderini belirleyecektir.

Fırtınalar kopsun artık

Bülent Buda: Her hafta düş kırıklığı, her hafta yıkım. Ne yazayım artık? Gerçek bir tükeniş yaşıyorum. Sözcüklerle anlatılamayacak kadar karmaşık bir tablonun görünümü karşısında yazdıklarım artık bana da sıkıntı veriyor. Ci Group Bucalılar bağışlasınlar lütfen. Onları gerçek bir takım olarak göremiyorum.

Fatih Tanfer: Buca, Karbel’e yine 2 puan kaybetti ve 21 puanla 9. Sıraya yerleşti. Kişisel olarak Bucaspor adına olmazsa olmaz dediğim Play Off yarışında 5. takımın 4 puan arkasında. Hiçbir maddi ve manevi fedakarlıktan kaçınmayan başkan Cihan Aktaş’ı üzmeye kimsenin hakkı yok. Takım hak etmediği bir yerde. Bucaspor’da başarı isteniyorsa artık öncelikle sorunlar doğru tanımlanmalı ve gerekli çözümler bulunmalıdır. Nokta.

Mehmet Demirtaş: Sezon öncesi kendilerinden umudumuz büyüktü. Sadece biz değil bulunduğu ligde her kulüp Ci Group Buca’nın şampiyonluğun büyük adayı diye seslendiriyordu. Ancak gelinen noktada giden gelen hocalar, kadro dışı bırakılan oyuncular derken maalesef hiç de hayal ettiğimiz konumda değiller. Genç başkan Cihan Aktaş’ın her türlü fedakarlığına rağmen bir türlü kendilerinden beklenen, özlenen çıkışı gerçekleştiremediler. Dört maçtır galibiyeti unutan Bucaspor zirveden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Bir şeylerin yolunda gitmediği kesin. Ancak gelinen noktada artık sorunların tespitini geçip çözüm odaklı olunmalı. Kazanmanın ne olduğu tekrardan hatırlanmalı. Keyif veren bir futbol izleyemiyoruz. Devre arası doğru, nokta ve de güçlü bir yapılanma olmazsa olmazları. İnşallah ligin ikinci yarısı fırtınalar kopartan bir Ci Group Buca izleyeceğiz.

Kasabanın gözü ZİRVEDE

Fatih Tanfer: Karşıyaka karşısında takım halinde üst düzey bir efor sarf etti. Maç boyunca oyun disiplininden taviz vermedi. Kaleci Fatih hatasız oynarken defansın merkezinde Hayrullah ve Mehmet adeta kale gibiydiler. Rakibi karşısında doğru bir oyun planı vardı. En önemlisi sistemle uyum içinde olmaları büyük avantajlarıydı. Hücumda ikinci golün sahibi Onur ve Ferhat etkiliydiler ve çok önemli bir üç puanı kazanarak kendilerini desteklemeye gelen taraftarlarına moral verdiler. Kişisel olarak Turgutluspor’u beğendim.

Mehmet Demirtaş: Turgutluspor, Karşıyaka karşısında mücadelenin tamamında iyi bir performans sergiledi. Hem hücumda hem savunmada takım olarak kompakt bir futbol gösterisi yaptılar. Tecrübeli kaptan Mithat Yaşar önderliğinde Turgutluspor zirve takibini sürdürüyor. Bence iki haftadır alınan galibiyetler takıma iyi bir ivme kazandıracaktır. Ligin en iyi ekiplerinden birisi kuşkusuz Turgutluspor. Tecrübeli isimlerin deneyimlerinden, genç oyuncuların heyecanından faydalanıp ligde üst sıraları zorlayacaklardır. Özlenen, beklenen bir şampiyonluk onlar için uzak değil.