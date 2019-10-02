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    HaberlerEgeBayraklı’da dönüşüm atağı
    02.10.2019 - 07:50 |

    Bayraklı’da dönüşüm atağı

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Onur, Körfez ve Postacılar mahallelerini ziyaret etti.

    Bayraklı’da dönüşüm atağı

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Onur, Körfez ve Postacılar mahallelerini ziyaret etti. Mahalle muhtarlarından, kentsel dönüşüm, park, spor alanı, kreş, ağaçlandırma gibi sorunları dinleyen Başkan Sandal ilgili birimlere talimat verdi. Onur Mahallesi’nde taziyeevi ve kreş ile ilgili çalışmaların sürdüğü müjdesini veren Sandal, Körfez Mahallesi’nde de sosyal tesisin yapımına başlanacağını açıkladı. Postacılar Mahallesi’ne ise kreş kazandıracaklarını ifade eden Sandal, tüm temel sorunların kentsel dönüşüm kapsamında hazırlanacak imar planlarının onaylanıp, çalışmaların başlamasıyla doğru bir plan dahilinde çözüme kavuşacağını kaydetti.
    Sandal, “Sosyal tesislerde, parklarımızda, oyun gruplarında, zeminlerde, kafeteryalarımızda, yollarda 6 aydır çalışmalar sürüyor. 256 çocuk parkının 220’sinin bakıma, yenilenmeye ihtiyacı var. Talimatlarımızı verdik. Asıl çalışmalar ise kentsel dönüşümle birlikte başlayacak. Vatandaşın, müteahhidin ve belediyenin kabul ettiği, üçlü bir formül geliştirip, büyükşehir belediyemizi de teminat olarak koymak zorundayız” diye konuştu.

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    2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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