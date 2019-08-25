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    HaberlerEgeBergama’nın yol sorunu çözülüyor
    25.08.2019 - 07:50

    Bergama’nın yol sorunu çözülüyor

    Bergama’da, merkezin ve kırsal mahallelerin yıllardır kanayan yarası olan yol sorununun çözümü konusunda önemli adımlar atılıyor.

    Bergama’nın yol sorunu çözülüyor

    Çalışmalara başladıklarını belirten Belediye Başkanı Hakan Koştu, ilçenin bu sorununu İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle çözüme kavuşturacaklarını söyledi.
    Çalışmalar sürüyor
    Bergama’nın en önemli beklentisinin doğalgazın olduğunu ve öncelikli sorunlarının başında ise yol sorunun geldiğini ifade eden Başkan Hakan Koştu, “Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Bergama’nın öncelikli sorunu olan yolların yenilenmesi, bakım ve onarımı konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koordineli bir şekilde çalışmalarımızı başlattık. Emeği geçenlere ve Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz. İleriki dönemde de merkez de ve kırsalda çalışmalarımızı sürdürerek Bergama’nın daha yaşanılır ve modern bir kent olması için var gücümüzle çalışacağız” dedi. Başkan Koştu ayrıca, doğalgaz çalışmalarının da işbirliği ile hızla devam ettiğinin ve kısa sürede doğalgazın tüm ilçede yaygınlaşmasını hedeflediklerinin altını çizdi.
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