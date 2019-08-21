Bilim Atölyeleri’nden uygulamalı eğitim

Bornova Belediyesi’nin Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde düzenlediği Yaz Bilim Atölyeleri devam ediyor. 11-14 yaş arasındaki çocukların katıldığı atölyelerde; astronomi, fizik, kimya, biyoloji ve fosil bilim alanlarında uygulamalı çalışmalar yapılıyor. Sabun ve koku yapımı, mutasyon oyunu ve çiçekten DNA alma gibi bilgileri uygulamalı olarak öğrenmek isteyenler Bornova Belediyesi’nin 999 29 29 numaralı telefonundan dahili 33 00’ı arayarak sınıflara kaydını yaptırabiliyor.