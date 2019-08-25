‘Bir kadın daha kurban olmasın’

İzmir Kadın Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, eski eşi tarafından vahşice öldürülen ve “Ölmek istemiyorum” çığlıklarıyla tüm Türkiye’yi derinden sarsan Emine Bulut’un ardından, kadına şiddet olaylarına tepki gösterdi. Cezaların caydırıcı olmadığına vurgu yapan Serter, “İyi hal indirimi, ‘O saatte orada ne işi varmış’ gibi söylemler, kadının kıyafetini ya da yaptıklarını bahane ederek erkek şiddetini meşru kılan cezalar yüzünden bugün bir kadın daha öldürüldü” dedi.

2019 yılının sekiz ayında 221 kadının öldürüldüğüne dikkat çeken Serter, “Artık bunları geride bırakmanın ve bir kadını daha erkek şiddetine kurban etmeden çözümü konuşmanın vakti geldi de geçiyor. Hukuk alanında şiddeti meşrulaştıran uygulamalar bir an önce son bulsun. Başta Emine Bulut’un katili olmak üzere bir kadının hayatını çalan tüm erkeklerin en ağır cezayı almasını talep ediyoruz” diye konuştu.