Bir mutlu son, bir yardım isteği

Kritik süreci geride bıraktıklarını belirten baba Onur Dalgıç, “Boyu yaşıtlatı gibi uzamaya başaldı. 6.5 kilo oldu. Doktorlarımız da gelişiminden memnun, bazı ilaçları kestiler” dedi. Anne Cemran Dalgıç ise, “Onu kucağıma aldığımda gözlerim hala doluyor. Her günümüz bir mucize” diye konuştu.

İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Cansu Özdemir de, üç yıldır beyin sapındaki kötü huylu tümörle mücadele ediyor. Çocuklarının tedavisi için her zaman yanındak olduklarını ve bu nedenle çalışamadıklarını Fatma-Metin Özdemir, “Son olarak Cansu’yu, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne yatırdık. Çocuğumuzun yanında olmak zorundayız, çalışamıyoruz.Çok zor durumdayız. Evimizin kirasını dahi ödeyemiyoruz. Yetkililerin yardım istiyoruz” dedi. l AA-DHA