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    HaberlerEge HaberleriBir mutlu son, bir yardım isteği
    11.11.2019 - 01:11 |

    Bir mutlu son, bir yardım isteği

    İzmir’de doğum sonrası kalp rahatsızlığı yaşayan ve Sağlık Bakanlığı’nın devreye girmesiyle uçak ambulansla İstanbul’a götürülüp ameliyata alınan Leo, 21gün sonra evine döndü, geçen 3 ayın ardından da sağlığına kavuştu.

    Bir mutlu son, bir yardım isteği

    Kritik süreci geride bıraktıklarını belirten baba Onur Dalgıç, “Boyu yaşıtlatı gibi uzamaya başaldı. 6.5 kilo oldu. Doktorlarımız da gelişiminden memnun, bazı ilaçları kestiler” dedi. Anne Cemran Dalgıç ise, “Onu kucağıma aldığımda gözlerim hala doluyor. Her günümüz bir mucize” diye konuştu.

    İzmir’in Bornova ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Cansu Özdemir de, üç yıldır beyin sapındaki kötü huylu tümörle mücadele ediyor. Çocuklarının tedavisi için her zaman yanındak olduklarını ve bu nedenle çalışamadıklarını Fatma-Metin Özdemir, “Son olarak Cansu’yu, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi’ne yatırdık. Çocuğumuzun yanında olmak zorundayız, çalışamıyoruz.Çok zor durumdayız. Evimizin kirasını dahi ödeyemiyoruz. Yetkililerin yardım istiyoruz” dedi. l AA-DHA

     

    istanbul'da korkunç infazFatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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