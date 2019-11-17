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    HaberlerEge Haberleri‘Bisiklet sağlıktır’
    17.11.2019 - 01:22 |

    ‘Bisiklet sağlıktır’

    İzmir’de ‘Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’ kampanyası devam ediyor. Çocukları okula bisikletle gitmeye teşvik eden Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kampanyaya Karşıyaka Evin Leblebicioğlu Ortaokulu öğrencileri katıldı.

    ‘Bisiklet sağlıktır’

    Okul Müdürü Affan Arif Erol, beden eğitimi öğretmenleri Atilla Küçük ve Mustafa Atalay Akbay eşliğinde Karşıyaka Çarşısı girişinde toplanan çocuklar, çarşı içinden bisikletleriyle yürüyerek geçti. ‘Okula Bisikletle Gidiyorum’ yazılı afişle yürüyen öğrenciler, “Bisiklet sağlıktır”, “Benzin yakma, yağ yak” sloganlarıyla büyüklerine mesaj verdi. Müdür Affan Arif Erol, okulda bir de bisiklet kulübü kurduklarını, haftasonları öğrencilerin ve ailelerin de katılımıyla bisikletli geziler düzenlediklerini söyledi. Çağdaş kentlerin en büyük özelliklerinden birinin bisikletli ulaşımın kolaylığı ve bisiklet kullanımının yaygınlaşması olduğunu vurgulayan Erol, “Biz de yarının büyüklerine şimdiden bu bilinci aşılamayı hedefliyoruz” dedi.

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