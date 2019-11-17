17.11.2019 - 01:22 |
‘Bisiklet sağlıktır’
İzmir’de ‘Haydi Çocuklar Bisikletle Okula’ kampanyası devam ediyor. Çocukları okula bisikletle gitmeye teşvik eden Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği kampanyaya Karşıyaka Evin Leblebicioğlu Ortaokulu öğrencileri katıldı.
Okul Müdürü Affan Arif Erol, beden eğitimi öğretmenleri Atilla Küçük ve Mustafa Atalay Akbay eşliğinde Karşıyaka Çarşısı girişinde toplanan çocuklar, çarşı içinden bisikletleriyle yürüyerek geçti. ‘Okula Bisikletle Gidiyorum’ yazılı afişle yürüyen öğrenciler, “Bisiklet sağlıktır”, “Benzin yakma, yağ yak” sloganlarıyla büyüklerine mesaj verdi. Müdür Affan Arif Erol, okulda bir de bisiklet kulübü kurduklarını, haftasonları öğrencilerin ve ailelerin de katılımıyla bisikletli geziler düzenlediklerini söyledi. Çağdaş kentlerin en büyük özelliklerinden birinin bisikletli ulaşımın kolaylığı ve bisiklet kullanımının yaygınlaşması olduğunu vurgulayan Erol, “Biz de yarının büyüklerine şimdiden bu bilinci aşılamayı hedefliyoruz” dedi.
Koyun için iddiaya girip Ercan Kurt'un öldüğünü anons ettiler!Bolu'nun Mengen ilçesinde lokanta işleten Ercan Kurt'un yanında çalışan garson, arkadaşıyla bir koyun için iddiaya girip, belediye hoparlöründen patronunun öldüğü yönünde anons yaptırdı. Öldüğüne dair anonsu duyunca soluğu belediyede alıp, sağ olduğu yönünde ikinci bir anons yaptıran Ercan Kurt, korkarak lokantaya gelen yakınlarına tek tek durumu açıklamak zorunda kaldı.