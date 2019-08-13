Bodrum’da bir gelenek yaşıyor

Muğla Bodrum’da, Kurban Bayramı’nda süslenen koçun altın bilezikle nişanlıya hediye edilmesi geleneği sürüyor. Öğretmen Ümit Köse, nişanlısı jeofizik mühendisi Gizem Özbek’in Konacık Mahallesi’nde yaşadığı eve kurbanlık koç getirdi. Kurban Bayramı’na özgü olan ve uzun yıllardır sürdürülen gelenekte, özenle süslenen ve boynuna bilezik bağlanan koç, gelin adayına hediye edildi.

Köse’nin dedesi Mehmet Köse (80), bu tür gelenekler yaşatıldığı için mutlu olduklarını söyledi. Damat adayının annesi Perihan Köse, çocukluğundan bu yana sürdürülen geleneği oğluna da yapmanın heyecanı içinde olduğunu dile getirdi.