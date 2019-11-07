BİST101.1440EURO6,36-0,02USD5,75-0,04ALTIN275,48-0,07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriBodrum’un kentsel dokusu canlanıyor
    07.11.2019 - 07:50 |

    Bodrum’un kentsel dokusu canlanıyor

    Bodrum Belediyesi, Gıda Çarşısı’nın kentin mimari dokusuna tarihine, estetiğine uygun hale getirilmesi için harekete geçti

    Bodrum’un kentsel dokusu canlanıyor

    Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla başlatılan Gıda Çarşısı Projesi çalışmaları kapsamında görüntü kirliliğine neden olan dış cephe malzemelerinin sökümüne başlandı. İlçe merkezinin girişinde bulunan Gıda Çarşısı’nın kentin mimari dokusuna, tarihine ve estetiğine uygun hale getirilmesi için hazırlanan proje kapsamında çalışmalar hız kazandı.

    Görüntü kirliliğine son

    Planlandığı gibi kasım ayının ilk günlerinde başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak bina cephesinde bulunan güneşlik, pergule ve görüntü kirliliği yaratan birçok eklenti ekipler tarafından sökülmeye başladı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara, işletme sahipleri ve çalışanları da destek oluyor. Belediye ekipleri ile işbirliği içinde çalışan esnafın nakliye ihtiyaçları Bodrum Belediyesi tarafından karşılanıyor. Amaçlarının Gıda Çarşısı’nı özgün haline döndürmek olduğunu belirten Başkan Aras, “Bodrum, kendine yakışan bir görüntüye kavuşacak” dedi.

    ‘Sel kapanları şart’

    Bodrum Belediyesi ekipleri önceki gece etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sahadaydı. Dere Sokak ve Türkkuyusu Caddesi’ndeki su taşkınlarına müdahale eden ekipler, bahçe atıkları nedeniyle tıkandığı tespit edilen mazgal ve su kanallarını da temizledi. Başkan Vekili Önder Batmaz, gece boyunca yapılan çalışmaları denetleyerek incelemelerde bulundu.Ekiplerin 7/24 görevde olduğunu belirten Batmaz, şunları söyledi:
    “Gördük ki pansuman tedavilerle su taşkınlarının önüne geçemiyoruz. İvedilikle bir an önce sel kapanlarının yapılıp kent merkezine suyun inmesini engellememiz gerekiyor. Bunu yaptığımız anda da tamamen bu dertten kurtulacağımıza inanıyorum. Tüm Bodrum halkına geçmiş olsun diyorum.” 

    Koyunları taşıyan kamyon devrildi: 8 kuzu telef olduBursa’da 40 kuzunun içinde bulunduğu kamyonun devrilmesi sonucunda sürücü hafif yaralanırken 8 kuzu telef oldu. Bursa-İzmir karayolu trafiğe kapandı. Annesi öldüğü için yerinde durmayan küçük kuzuyu bekçi kucağına alarak teselli etti.
    daha fazla video için
    6 Kasım 2019 Magazin Bülteni6 Kasım 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu yaşı kaç?

    Kayhan Yıldızoğlu kimdir? Kayhan Yıldızoğlu yaşı kaç?

    KYK burs sonuçları 2019 heyecanla bekleniyor | KYK'dan son dakika açıklaması

    KYK burs sonuçları 2019 heyecanla bekleniyor | KYK'dan son dakika açıklaması

    İtalya’da yaşayan İlayda Yarcan'dan acı haber! Bugün İstanbul'da toprağa verilecek

    İtalya’da yaşayan İlayda Yarcan'dan acı haber! Bugün İstanbul'da toprağa verilecek

    Kızına 1 milyon dolara yapay böbrek aldı!

    Kızına 1 milyon dolara yapay böbrek aldı!

    Sıradaki Haber