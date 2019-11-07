Bodrum’un kentsel dokusu canlanıyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatıyla başlatılan Gıda Çarşısı Projesi çalışmaları kapsamında görüntü kirliliğine neden olan dış cephe malzemelerinin sökümüne başlandı. İlçe merkezinin girişinde bulunan Gıda Çarşısı’nın kentin mimari dokusuna, tarihine ve estetiğine uygun hale getirilmesi için hazırlanan proje kapsamında çalışmalar hız kazandı.

Görüntü kirliliğine son

Planlandığı gibi kasım ayının ilk günlerinde başlayan çalışmalar kapsamında ilk olarak bina cephesinde bulunan güneşlik, pergule ve görüntü kirliliği yaratan birçok eklenti ekipler tarafından sökülmeye başladı. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalara, işletme sahipleri ve çalışanları da destek oluyor. Belediye ekipleri ile işbirliği içinde çalışan esnafın nakliye ihtiyaçları Bodrum Belediyesi tarafından karşılanıyor. Amaçlarının Gıda Çarşısı’nı özgün haline döndürmek olduğunu belirten Başkan Aras, “Bodrum, kendine yakışan bir görüntüye kavuşacak” dedi.

‘Sel kapanları şart’

Bodrum Belediyesi ekipleri önceki gece etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle sahadaydı. Dere Sokak ve Türkkuyusu Caddesi’ndeki su taşkınlarına müdahale eden ekipler, bahçe atıkları nedeniyle tıkandığı tespit edilen mazgal ve su kanallarını da temizledi. Başkan Vekili Önder Batmaz, gece boyunca yapılan çalışmaları denetleyerek incelemelerde bulundu.Ekiplerin 7/24 görevde olduğunu belirten Batmaz, şunları söyledi:

“Gördük ki pansuman tedavilerle su taşkınlarının önüne geçemiyoruz. İvedilikle bir an önce sel kapanlarının yapılıp kent merkezine suyun inmesini engellememiz gerekiyor. Bunu yaptığımız anda da tamamen bu dertten kurtulacağımıza inanıyorum. Tüm Bodrum halkına geçmiş olsun diyorum.”