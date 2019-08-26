26.08.2019 - 07:50
Bornova potada takviyeyi sürdürdü
Türkiye Basketbol Ligi’nde geçen hafta guard Donte Jaquan Clark ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan ligin yeni ekibi Bornova Belediyespor, pivot Malik Dime’yi de kadrosuna kattı.
Türkiye Basketbol Ligi’nde geçen hafta guard Donte Jaquan Clark ile anlaşarak ilk yabancı transferini yapan ligin yeni ekibi Bornova Belediyespor, pivot Malik Dime’yi de kadrosuna kattı. 27 yaşında, 2.06 boyundaki Senegalli oyuncu geçen sezon Bulgaristan’ın BC Rilski Sportist takımında 13.0 sayı, 8.5 ribaund, 2.5 blok ortalamalarıyla oynadı.
Edirne'de feci kazaEdirne’de, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada araçlardan birisi alev topuna döndü. Cayır cayır yanan otomobilden 2’si kadın toplam 3 kişi, görgü tanıklarının yardımıyla yanmaktan son anda kurtarıldı. Kazaya karışan diğer araçta bulunan 3’ü çocuk toplam 5 kişilik aile ise şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.