Bornova’da atık kampanyası

Bornova Belediyesi’nin yürüttüğü ve Avrupa Komisyonu’nca finanse edilen Avrupa URBANREC projesi kapsamında atıklara ikinci bir hayat verebilmek için düzenlenen ‘Atık Toplama Kampanyası’ 27-28 Ağustos’ta yapılıyor. Kampanyayla vatandaşların bağışladığı hacimli eşyadan kullanılabilir nitelikte olanlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak, kullanılamaz durumda olanlar ise geri dönüşüm kanallarıyla yeni bir ürünün hammaddesi olarak değerlendirilecek. 0 555 031 06 12