24.08.2019 - 07:50
Bornova’da atık kampanyası
Bornova Belediyesi’nin yürüttüğü ve Avrupa Komisyonu’nca finanse edilen Avrupa URBANREC projesi kapsamında atıklara ikinci bir hayat verebilmek için düzenlenen ‘Atık Toplama Kampanyası’ 27-28 Ağustos’ta yapılıyor.
Bornova Belediyesi’nin yürüttüğü ve Avrupa Komisyonu’nca finanse edilen Avrupa URBANREC projesi kapsamında atıklara ikinci bir hayat verebilmek için düzenlenen ‘Atık Toplama Kampanyası’ 27-28 Ağustos’ta yapılıyor. Kampanyayla vatandaşların bağışladığı hacimli eşyadan kullanılabilir nitelikte olanlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak, kullanılamaz durumda olanlar ise geri dönüşüm kanallarıyla yeni bir ürünün hammaddesi olarak değerlendirilecek. 0 555 031 06 12
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.