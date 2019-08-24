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    HaberlerEgeBornova’da atık kampanyası
    24.08.2019 - 07:50

    Bornova’da atık kampanyası

    Bornova Belediyesi’nin yürüttüğü ve Avrupa Komisyonu’nca finanse edilen Avrupa URBANREC projesi kapsamında atıklara ikinci bir hayat verebilmek için düzenlenen ‘Atık Toplama Kampanyası’ 27-28 Ağustos’ta yapılıyor.

    Bornova’da atık kampanyası

    Bornova Belediyesi’nin yürüttüğü ve Avrupa Komisyonu’nca finanse edilen Avrupa URBANREC projesi kapsamında atıklara ikinci bir hayat verebilmek için düzenlenen ‘Atık Toplama Kampanyası’ 27-28 Ağustos’ta yapılıyor. Kampanyayla vatandaşların bağışladığı hacimli eşyadan kullanılabilir nitelikte olanlar ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılacak, kullanılamaz durumda olanlar ise geri dönüşüm kanallarıyla yeni bir ürünün hammaddesi olarak değerlendirilecek. 0 555 031 06 12

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