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    HaberlerEgeBorsadan ödüllü fotoğraf yarışması
    02.08.2019 - 01:26

    Borsadan ödüllü fotoğraf yarışması

    Borsadan ödüllü fotoğraf yarışması

    İzmir Ticaret Borsası’nın gelenekselleşen Instagram fotoğraf yarışmasının bu yılki konusu belli oldu.

    ‘Canlı Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık Fotoğraf’, ‘Kümes Hayvancılığı ve Yumurta Fotoğraf’, ‘Süt ve Süt Ürünleri Fotoğraf’, ‘Et ve Et Ürünleri Fotoğraf’ olmak üzere toplam dört ayrı kategoride gerçekleştirilecek yarışmanın toplam ödül miktarı, 40 bin lira olarak belirlendi.

    Tema hayvancılık sektörü

    Etkinlik sayesinde sosyal medyayı etkin şekilde kullanmayı hedeflediklerini söyleyen Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, “Dördüncüsünü düzenlediğimiz yarışmamızın konusunu, bölgemiz ve ülkemiz ekonomisinde önemli bir yere sahip hayvancılık sektörü olarak belirledik” dedi. @izmirticaretborsasi adresli Instagram hesabı üzerinden, 29 Kasım’a kadar başvuru yapılabilenecek.

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