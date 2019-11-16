Bostanlı’daki eğik binalar için imar planı

İZMİR’in Karşıyaka ilçesinin Bostanlı semtinde, depreme dayanıklı olmadığı raporlanınca valiliğin tahliye tebligatıyla mülk sahiplerinin boşaltmaya başladığı eğik beş bina için imar revizyonu yapılacak. Karşıyaka Belediyesi’nce binalarda riskli yapı etüt çalışmalarının sürdürüldüğü, en kısa sürede Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle imar revizyonunun gerçekleştirileceği belirtildi. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ada üzerindeki 11 binanın tamamını kapsayan karot testi çalışmalarına da devam edildiği, bina sakinlerinin görüşleri dikkate alınarak, ada ya da parsel bazında planlama yapılacağı belirtildi.

İçiniz rahat olsun

Karşıyaka Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Yıldırım da, “Tahliye kararı elimizde ulaştığı günden bu yana mülk sakinlerinin mağdur olmaması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Söz konusu binaların 6306 sayılı kanuna göre riskli yapı olarak tespit edilmesi, vatandaşlarımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığından kira yardımı ve çeşitli sosyal yardımlar alabilmelerini sağlayacak. Biz de Karşıyaka Belediyesi olarak, İzmir Büyükşehir Belediyemizle birlikte kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. En kısa sürede, 11 binanın da dahil olduğu, herkesin hakkını koruyacak bir planlama yapacağız. Vatandaşlarımızın içi rahat olsun” diye konuştu.