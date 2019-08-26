Bostanlıspor’a 3 madalya birden

Karşıyaka’da alternatif sporların adresi olan Bostanlıspor, başarıya doymuyor. Yeşil kırmızılı kulübün kick bokscuları Gaziemir’de devam eden Kick Boks İl Temsilciliği’nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Turnuvası’nın ilk gününde 3 madalya kazandı. Bostanlıspor Boks, Kick Boks ve Muay Thai baş antrenörü Aytaç Uyanıker yönetiminde şampiyonaya hazırlanan Bostanlıspor’un üç sporcusu da kürsüde yer buldu. Bostanlısporlu Dogukan Günay 69 kiloda 2., Veysel Dikmen 63 kiloda 3. ve Sercan Kutluk 57 kiloda 3. Oldu. Bostanlıspor Boks, Kick Boks ve MuayThai baş antrenörü Aytaç Uyanıker, “Bostanlıspor bu spor branşlarında adını duyurmaya devam edecek” dedi.