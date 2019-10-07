Boyoz sevenler Kordon’a koştu

Büyükşehir Belediyesi’nin Gündoğdu Meydanı’nda düzenlediği 5. İzmir Boyoz Festivali’nde 15 bin boyoz ikram edildi. Haşlanmış yumurta, peynir ve çay da dağıtıldı. Erken saatlerden itibaren alana gelen İzmirliler, boyozların dağıtılacağı çadırların önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Katılımcılardan 75 yaşındaki Müşerref Akay, mahalledeki arkadaşlarıyla toplanıp geldiklerini belirtti. Kocaeli’den İzmir’e tatile gelen Gülay Hacıoğlu da, “Hayatımda ilk defa boyoz yedim ve çok sevdim” dedi.