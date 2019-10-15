BİST93.9810EURO6,540,04USD5,930,05 ALTIN284,430,98
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBuca Belediyespor fırtına gibi başladı
    15.10.2019 - 01:09 |

    Buca Belediyespor fırtına gibi başladı

    Buca Belediyespor fırtına gibi başladı

    Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezona fırtına gibi başladı. Deplasmanda konuk olduğu Kozağaç’ı 5-1 mağlup eden Buca Belediyesi G.S.K, ligde 5’te 5 yaptı. Buca Belediyesi tarafından kurulan ve kentin genç yeteneklerini her branşta gün yüzüne çıkartan Buca Belediyesi G.S.K, sezona hızlı bir giriş yaptı. İzmir 1. Amatör Lig G Grubu’nda mücadele eden Buca Belediyesi G.S.K futbol takımıson olarak Kozağaçspor’u deplasmanda Alper, Samet (2) ve Fatih’in(2) golleriyle 5 - 1 mağlup etti. Kozağaçspor galibiyetiyle birlikte 5’te 5 yapan Buca Belediyespor, 15 puanla gruptaki liderliğini korudu.

    Otopark yüzünden komşusunu vurduNevşehir'de otopark yüzünden çıkan tartışmada komşusu tarafından pompalı tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
    daha fazla video için
    Şarkıcı Linet’ten çıplak ayak dans şovBostancı Gösteri Merkezi'nde sahneye çıkan Linet, kalça dansıyla kendisini dinlemeye gelenlerden tam not aldı. Linet'in dans gösterisi dakikalarca alkışlandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de tarihi ahşap binada yangın

    İzmir'de tarihi ahşap binada yangın

    Tam 64 kamera kaydı izlenerek yakalandı

    Tam 64 kamera kaydı izlenerek yakalandı

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Personel alınacak

    Resmi Gazete'de yayımlandı! Personel alınacak

    Samandağ'da korkutan yangın

    Samandağ'da korkutan yangın

    Sıradaki Haber