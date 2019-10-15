Buca Belediyespor fırtına gibi başladı

Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezona fırtına gibi başladı. Deplasmanda konuk olduğu Kozağaç’ı 5-1 mağlup eden Buca Belediyesi G.S.K, ligde 5’te 5 yaptı. Buca Belediyesi tarafından kurulan ve kentin genç yeteneklerini her branşta gün yüzüne çıkartan Buca Belediyesi G.S.K, sezona hızlı bir giriş yaptı. İzmir 1. Amatör Lig G Grubu’nda mücadele eden Buca Belediyesi G.S.K futbol takımıson olarak Kozağaçspor’u deplasmanda Alper, Samet (2) ve Fatih’in(2) golleriyle 5 - 1 mağlup etti. Kozağaçspor galibiyetiyle birlikte 5’te 5 yapan Buca Belediyespor, 15 puanla gruptaki liderliğini korudu.