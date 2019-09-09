09.09.2019 - 07:50
Burhaniye’de heykeller yenilendi
Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde bulunan anıt, büst ve heykellerin bakım çalışmalarına başladı.
Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde bulunan anıt, büst ve heykellerin bakım çalışmalarına başladı. Heykellerde ilk olarak kumlama makinasıyla boyalar soyulup yeni bir plak tabakası oluşturuluyor. Koruma katmanından sonra iki kat cilalama işlemi yapılıyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Her törende önünde saygı ile durduğumuz milli değerlerimizi korumakla mükellefiz” dedi.
Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.