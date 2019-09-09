BİST98.9870EURO6,30-0,05USD5,71-0,01ALTIN277,500,27
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeBurhaniye’de heykeller yenilendi
    09.09.2019 - 07:50

    Burhaniye’de heykeller yenilendi

    Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde bulunan anıt, büst ve heykellerin bakım çalışmalarına başladı.

    Burhaniye’de heykeller yenilendi

    Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde bulunan anıt, büst ve heykellerin bakım çalışmalarına başladı. Heykellerde ilk olarak kumlama makinasıyla boyalar soyulup yeni bir plak tabakası oluşturuluyor. Koruma katmanından sonra iki kat cilalama işlemi yapılıyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Her törende önünde saygı ile durduğumuz milli değerlerimizi korumakla mükellefiz” dedi.

    Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
    daha fazla video için
    9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Sıradaki Haber