Burhaniye’de heykeller yenilendi

Burhaniye Belediyesi, ilçe genelinde bulunan anıt, büst ve heykellerin bakım çalışmalarına başladı. Heykellerde ilk olarak kumlama makinasıyla boyalar soyulup yeni bir plak tabakası oluşturuluyor. Koruma katmanından sonra iki kat cilalama işlemi yapılıyor. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, “Her törende önünde saygı ile durduğumuz milli değerlerimizi korumakla mükellefiz” dedi.