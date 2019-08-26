Burhaniyeliler en iyisine layık

Burhaniye Belediyesi tarafından bu yıl 30’uncusu düzenlenen ve açılışını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yağtığı Burhaniye Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali’nde; Koonserler, sünnet şöleni, briç turnuvası, söyleşiler ve tiyatrolarla, eğlence dolu üç gün yaşandı. Ahmet Akın Kültür Merkezi’nde düzenlenen briç turnuvasına Avrupa ve Türkiye birincilikleri sporcular katıldı. Geleneksel hale gelen sünnet şölenindeyse 32 Burhaniyeli çocuk erkekliğe şkk adımı attı. Çocuklar ve aileleri düzenlenen etkinliklerle doyasıya eğlendi. Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler sünnet çocuklarına altın hediye etti.

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Daha sonra Ören Meydanı’nda, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı’nın katıldığı ‘Yerel yönetimlerin Türkiye siyasetine yansımaları’ konulu söyleşi düzenlendi. İskele Meydanında düzenlenen bir diğer söyleşinin konukları ise İyi Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ ve Yeniçağ gazetesi yazarı Ertuğrul Kalafat oldu. ‘Suriyeli Sığınmacılar’ konulu panelde ise mülteci sorunları konuşuldu.

Düzenlenen son panele katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve Hazine eski Müsteşar Yard. Ferhat Emil de ‘Ekonomi nereye gidiyor’ konusunu tartıştı. Akşam olduğundaysa Taylıeli Amfitiyatroyu dolduran binlerce kişi Volkan Konak ile bir araya geldi. Konser sonrası söz alan Başkan Deveciler, “Burhaniye, kültür, sanat ve spora beş yıl hasret kaldı. Beş yılda sizleri kültür ve sanatla buluşturacağım. Burhaniyeliler her şeyin en iyisine layık” dedi. Daha sonra Deveciler Volkan Konak’a Plaket ve içinde yöresel ürünlerin bulunduğu hediye paketi takdim etti. Onur Akın ile başlayan konserler dün Grup Gripin ile sona erdi.