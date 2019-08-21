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    HaberlerEgeBütün renkleri yeşilde buluşturalım
    21.08.2019 - 07:50| Ergin Karataş DHA

    Bütün renkleri yeşilde buluşturalım

    İzmir’in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar, Menderes ve Urla’ya sıçrayan orman yangını kentin köklü spor kulüplerini ağaç dikme seferberliğinde birleştirdi. Altay, Karşıyaka ve Göztepe, yanan alanları yeniden yeşillendirmek için kampanyalar düzenleyeceğini duyurdu

    Bütün renkleri yeşilde buluşturalım


    Üç gündür süren ve tüm kenti yasa boğan felakete duyarsız kalmayan Altay, Karşıyaka ve Göztepe, yanan alanları yeniden yeşillendirmek için fidan bağışında bulunup ağaç dikme kampanyaları düzenleyecek. Sosyal medyada binlerce taraftar da mesajlarıyla ağaçlandırma seferberliğine destek verdi. Tarihi 105 yılı aşan kulübün kuruluş yıl dönümünü sembolize eden 1914 fidanla fidan bağışının startını vereceklerini duyuran Altay’ın kampanyayla ilgili açıklamasında, “Kulübümüz 1914 adet fidan bağışı ile güzel İzmir’in ciğerlerini yakan orman yangınları sonrası tahrip olan yeşil alanların yeniden ağaçlandırılması için düzenlenen kampanyaya katılarak destek veren öncü kurumlar arasında yer alacaktır” denildi.

    ‘Hepimize geçmiş olsun’

    Altay yönetimi, “Karabağlar, Menderes, Buca, Balçova ve Seferihisar ilçelerimiz başta olmak üzere tüm kent halkımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ulu Önderimizin de söylediği gibi, ‘Ormansız bir yurt, vatan değildir’. Güzel İzmir’in kalbi olan ormanlarımızdaki yangınlara karşı hassasiyetiniz ve bizler dahil bütün İzmirlilerin katkılarına, kamuoyu desteğiniz için teşekkür ederiz” açıklamasını yaptı.

    ‘Her fidan bir can’

    İzmir’in yeşil kırmızılı kulübü Karşıyaka da 3 gündür süren orman yangınına karşı ağaçlandırma seferberliği çağrısı yaparak, “Yeşil” dedi. Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı, “İçimiz yanıyor ve Karşıyaka olarak buna seyirci kalamayız. 3 gündür üzüntü içinde yanan ormanları izliyoruz. Küle dönen alanların yerini hemen ağaçlandırmanın vatandaşlık görevimiz olduğunu düşünüyoruz. Kulüp ve taraftarlarımız olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in göstereceği alanı ağaçlandırmak ve adını, ‘Karşıyaka Hatıra Ormanı’ koymak istiyoruz” dedi.

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