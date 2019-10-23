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    HaberlerEge Çalgı yapımcıları İzmir’de buluşuyor
    23.10.2019 - 00:26 |

    Çalgı yapımcıları İzmir’de buluşuyor

    İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile düzenlediği “4. Uluslararası Çalgı Yapım Atölyesi ve Sergisi” 4-8 Kasım günleri arasında Türkiye’nin ilk ve tek yay yapımcısı M. Ufuk Güler ve koleksiyoner Andy Lim öncülüğünde düzenleniyor.

    Çalgı yapımcıları İzmir’de buluşuyor

    Bu yıl da her biri önemli ödüllerin sahibi keman yapımcıları Nicolas Gilles (Montpellier-Fransa) ve Wolfram Neureither’in (Montpellier-Fransa) yanı sıra D.E.Ü. Devlet Konservatuarı Öğr. Gör. M. Ufuk Güler tecrübelerini öğrenci ve akademisyenlerle paylaşacak. İki grup halinde yapılacak atölyede, öğrenciler 3. Çalgı Yapım Atölyesi’nde yapımına başlanan viyolayı bu sene bitirerek konser vermeye hazır hale getirecek, diğer grup ise kendi getirdikleri işler üzerinde çalışacak.

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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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