23.10.2019 - 00:26 |
Çalgı yapımcıları İzmir’de buluşuyor
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile düzenlediği “4. Uluslararası Çalgı Yapım Atölyesi ve Sergisi” 4-8 Kasım günleri arasında Türkiye’nin ilk ve tek yay yapımcısı M. Ufuk Güler ve koleksiyoner Andy Lim öncülüğünde düzenleniyor.
Bu yıl da her biri önemli ödüllerin sahibi keman yapımcıları Nicolas Gilles (Montpellier-Fransa) ve Wolfram Neureither’in (Montpellier-Fransa) yanı sıra D.E.Ü. Devlet Konservatuarı Öğr. Gör. M. Ufuk Güler tecrübelerini öğrenci ve akademisyenlerle paylaşacak. İki grup halinde yapılacak atölyede, öğrenciler 3. Çalgı Yapım Atölyesi’nde yapımına başlanan viyolayı bu sene bitirerek konser vermeye hazır hale getirecek, diğer grup ise kendi getirdikleri işler üzerinde çalışacak.
Bolu'da şüpheli çanta alarmıBolu'da, kentin en işlek meydanında unutulan sırt çantasını görenler durumu polise bildirdi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından bomba imha uzmanınca fünye ile patlatılan çantanın içinden defter ve kitap çıktı.