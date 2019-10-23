Çalgı yapımcıları İzmir’de buluşuyor

Bu yıl da her biri önemli ödüllerin sahibi keman yapımcıları Nicolas Gilles (Montpellier-Fransa) ve Wolfram Neureither’in (Montpellier-Fransa) yanı sıra D.E.Ü. Devlet Konservatuarı Öğr. Gör. M. Ufuk Güler tecrübelerini öğrenci ve akademisyenlerle paylaşacak. İki grup halinde yapılacak atölyede, öğrenciler 3. Çalgı Yapım Atölyesi’nde yapımına başlanan viyolayı bu sene bitirerek konser vermeye hazır hale getirecek, diğer grup ise kendi getirdikleri işler üzerinde çalışacak.