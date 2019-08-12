Çameli’de 4. kez Uluslararası Şampiyona

4. Uluslararası Çameli Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na bu yıl yine Çameli ev sahipliği yapıyor. Son dört yıldır düzenlenen şampiyonanın Çameli turizmine de katkıda bulunduğunu belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “Bu sene 4. kez düzenlediğimiz Ulusalararası Çameli Dağ Bisikleti Maraton Şampiyonası’na belediye olarak çok önem veriyoruz. Bu yüzden bu yıl da, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi tüm sporseverleri ve Denizli halkını şampiyonamıza davet ediyorum. Ayrıca Elmalı mahallesinin organize ettiği köy yemeğine uzaktan yakından herkesi bekleriz” sözleriyle maratona herkesi davet ettiğini duyurdu.