Can Butonu finalde

Gaziemir Belediyesi’nin, doktorclub.com tarafından düzenlenen ve “Türkiye’nin Sağlık Ödülleri” adıyla yapılan yarışmada “Sosyal Alarm Hizmeti ve Düşme Dedektörü Can Butonu” projesi, jüri değerlendirmesi sonucunda finale kaldı.

Yalnız yaşayan yaşlı yurttaşların hayatlarını kolaylaştırmayı ve kendilerini güvende hissetmelerini sağlayıp yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan “Sosyal Alarm ve Düşme Dedektörü Hizmeti” ile finale kalan tek belediye olduklarını belirten Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Bu sistemde, sabit telefon hattı üzerinden çalışan ve boyun ya da bilekte taşınan buton aracılığıyla çağrı merkezi ile iletişim sağlanıyor. Yaş almış bireyin kontrolü dışında düşmesi halinde dedektör, otomatik olarak aktif hale geliyor ve çağrı merkezindeki sağlık profesyonellerine uyarı gönderiyor. Acil ambulans ve sağlık ekibi kayıtlı adrese kısa sürede ulaşıyor. Ücretsiz verilen bu hizmetten çok olumlu sonuçlar alıyoruz” dedi.

İlçede 137 kişide sosyal alarm butonu, 19 kişide de düşme dedektörü bulunduğunu belirten Arda, şöyle devam etti:

Nüfusun yüzde 1’i

“Gaziemir’in nüfusu 137 bin, ilçemizde ikamet eden bakım hastaları dikkate alındığında toplam nüfusunun yüzde 1’i kadarına evde bakım hizmeti veriyoruz. Gaziemir’de bakım ortalamamız, orta ölçekli merkez nüfusuna sahip bir il düzeyinde.”

“Türkiye Sağlık Ödülleri” yarışmasının son aşamasında, üye olan doktor ve diş hekimlerinin internet üzerinden yapacakları oylamayla kazanan proje 20 Aralık 2019’da açıklanacak.