Çeşme kırmızı-beyaz

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü nedeniyle Çeşme Çarşısı’nda fener alayı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe, Belediye Başkanı Ekrem Oran da eşi Nuriş Oran ve oğlu Nazım Çetin Oran’la katıldı. Belediye Meclis Üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Başkan Oran, Arkas Aegean Link Regatta Yat Yarışları 30 Ağustos Çeşme Belediye Başkanlığı Zafer Kupası’nda dereceye girenlere ödüllerini Bernard Arkas ile birlikte verdi. Törenin ardından Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars konseri düzenlendi.