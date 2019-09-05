05.09.2019 - 07:50| YUSUF ÇINAR
Çeşme kırmızı-beyaz
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü nedeniyle Çeşme Çarşısı’nda fener alayı yürüyüşü yapıldı.
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümü nedeniyle Çeşme Çarşısı’nda fener alayı yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe, Belediye Başkanı Ekrem Oran da eşi Nuriş Oran ve oğlu Nazım Çetin Oran’la katıldı. Belediye Meclis Üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı. Başkan Oran, Arkas Aegean Link Regatta Yat Yarışları 30 Ağustos Çeşme Belediye Başkanlığı Zafer Kupası’nda dereceye girenlere ödüllerini Bernard Arkas ile birlikte verdi. Törenin ardından Ayhan Sicimoğlu&Latin All Stars konseri düzenlendi.
İşte saniye saniye kurye dehşeti!İngiltere'de bir kurye, kapısını çaldığı eve girerek içerisinde bulunan Çinli bir aileyi darp etti. 3 kadına acımasızca saldıran kuryenin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca, polis soruşturma başlattı.