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    HaberlerEgeÇeşme’de Zafer Kupası sahibini buldu
    01.09.2019 - 07:50

    Çeşme’de Zafer Kupası sahibini buldu

    Rüzgar açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme’de düzenlenen Arkas Aegean Regatta’da ikinci gün, Çeşme Belediyesi’nin ismini verdiği “Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası” yarışında IRC 0 kategorisinin birincisi Anything/Dere Construction oldu.

    Çeşme’de Zafer Kupası sahibini buldu

    Rüzgar açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme’de düzenlenen Arkas Aegean Regatta’da ikinci gün, Çeşme Belediyesi’nin ismini verdiği “Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası” yarışında IRC 0 kategorisinin birincisi Anything/Dere Construction oldu. Bu sene yarışın 30 Ağustos’ta Çeşme’de yapılan ayağına Çeşme Belediyesi ismini verirken “Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası”nın ödül töreni de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın ev sahipliğinde yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan sert konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Erdoğan verdiği net mesajda, "2-3 hafta içinde Fırat'ın doğusunda kendi askerimizle bölgeyi oluşturmaya başlamazsak gerisini varsın onlar düşünsün." ifadelerini kullandı.
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    Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.
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