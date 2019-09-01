Çeşme’de Zafer Kupası sahibini buldu

Rüzgar açısından dünyada yelken ve yat yarışı yapılabilecek en iyi parkurlardan biri olan Çeşme’de düzenlenen Arkas Aegean Regatta’da ikinci gün, Çeşme Belediyesi’nin ismini verdiği “Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası” yarışında IRC 0 kategorisinin birincisi Anything/Dere Construction oldu. Bu sene yarışın 30 Ağustos’ta Çeşme’de yapılan ayağına Çeşme Belediyesi ismini verirken “Çeşme Belediyesi 30 Ağustos Zafer Kupası”nın ödül töreni de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’ın ev sahipliğinde yapıldı.