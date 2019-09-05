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    HaberlerEgeÇeşme’ye birlikte sahip çıkmalıyız
    05.09.2019 - 07:50

    Çeşme’ye birlikte sahip çıkmalıyız

    Çeşme Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’ndan yerel üretimle ilgili önemli kararlar çıktı.

    Çeşme’ye birlikte sahip çıkmalıyız

    Çeşme Belediyesi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı’ndan yerel üretimle ilgili önemli kararlar çıktı. Milli Emlak Müdürlüğü tarafından tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkileri yetiştirmek amacıyla ihaleye çıkan 2 milyon metrekare arazinin kiralanabilmesi için Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran’a oy birliğiyle yetki verildi. Başkan Oran, “Biz buraya Çeşme Belediyesi olarak değil, Çeşme halkı olarak talip olduk. Çeşme’nin toprağı Çeşme’de kalacak. Burada sakız ağacı, lavanta gibi endemik ürünler yetiştirmeyi düşünüyoruz” diye konuştu. Alaçatı’da bulunan Kutlu Aktaş Barajı’nın etrafında yer alan hazineye sahip çıkmak için muhalefet partilerine de çağrı yapan Başkan Oran, “Hep beraber Çeşme’mize sahip çıkalım” dedi.

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