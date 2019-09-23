Çevre dostları güçbirliği yaptı

21 Eylül Uluslararası Kıyı Temizleme Günü’nde Bodrum Belediyesi ekipleri vatandaşlarla el ele verdi; üç farklı noktada kıyı temizliği yaptı. Sabah saatlerinde Turgutreis Günbatımı Sahili, Yalıkavak Küdür Yarımadası kıyıları ve Bitez Adaboğazı Koyu’nda eş zamanlı başlayan etkinliklerde ellerinde siyah poşetlerle genç yaşlı çok sayıda doğa dostu katıldı.

Daha temiz bir Bodrum için harekete geçen gönüllüler, 320 poşet çöp topladı. Etkinliklere destek veren belediye ekipleri de çöpleri geri dönüşüm tesisine götürdü.