29.08.2019 - 07:50
‘Çevre duyarlılığı projelerle artacak’
AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gümüldür Tabiat Parkı’nda yerlere atılan çöpleri temizledi.
AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Gümüldür Tabiat Parkı’nda yerlere atılan çöpleri temizledi. Çevre duyarlılığının artırılması amacıyla başlatılan projeye, Gençlik Kolları İl Başkan Vekili Yusuf Demircioğlu, AK Parti Menderes İlçe Başkanı Süleyman Artcı ve İl Gençlik Kolları üyeleri katıldı. İzmir’de meydana gelen orman yangınlarının önlenmesini amaçlayan etkinlikte, Gümüldür’de kamp yapan tatilciler bilgilendirildi, yangın riski ve afetlere karşı broşür dağıtıldı.
İstanbul'da çarşaflı saldırıKağıthane’de sokakta oturarak çekirdek yiyen gruba, çarşaflı olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda bir kişi yaralanırken, şüpheli ise elindeki silahla kayıplara karıştı.