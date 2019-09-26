'Cezaevi gitsin kent rahatlasın'

İzmir’in merkezindeki Buca Cezaevi’nin ömrünü tamamladığını belirten AK Parti Milletvekili Atilla Kaya, “Daha önce bizim adayımız Mustafa Arslan’ın hazırladığı bir proje de var. Bu konuda Belediye Başkanı Erhan Kılıç’la da çalışabiliriz” dedi.

AK Parti MKYK Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Buca Cezaevi’nin kaldırılması ve kent sakinlerinin ortak kullanımına açılması gerektiğini belirtti. Cezaevi bölgesindeki esnafı tek tek dinleyen Kaya, “Şehrin merkezindeki Buca Cezaevi fiziki ömrünü tamamladı ve artık taşınması gerektiği yönünde bir konsensüs oluştu” dedi.

Kent içindeki bu önemli alanın, başta Bucalılar olmak üzere İzmir halkının kullanımına açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını söyleyen Kaya, cezaevi kaldırıldıktan sonra ortaya çıkacak alanda ise yeşil bir doku yaratılması gerektiğini ifade etti. Süreçte Buca Belediyesi ile ortak bir çalışma yürütebileceklerinin de altını çizen Kaya, “İzmir’in göbeğinde, komple arsa alanı 73 bin 924 metrekare olan devasa bir yerden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı var, şehirlerimizin her noktasında yeşil alan miktarını artırmak için canla başla çalışıyoruz. Bu noktada Buca Cezaevi’nin bulunduğu alanda, insanların soluklanacağı bir yeşil doku ortaya çıkarılabilir. İzmir’in kalbindeki bu bölge, İzmirlilerin nefes aldığı bir alan haline getirilebilir. Bunun için Buca Belediyesi ile ortak bir çalışma yürütebiliriz” diye konuştu.

‘Binali Yıldırım’ın öğüdü’

Taşınmanın trafik sorununun çözülmesine katkı sağlayacağını kaydeden Kaya, “Burası için son yerel seçimde partimizin Buca Belediye Başkan adayı olan Sayın Mustafa Arslan’ın da hazırladığı, güzel bir proje var. Buca için, İzmir için güzel ve faydalı olan neyse onu yapalım” dedi.

Konuyla ilgili olarak, Buca’nın CHP’li Belediye Başkanı Erhan Kılıç’la birlikte çalışabileceklerini de kaydeden Kaya, noktayı şöyle koydu: “Yaşadığımız kentin ve hemşehrilerimizin faydası söz konusu olduğunda birlikte hareket edebilme erdemini göstereceğimize inanıyorum. Son Başbakanımız, İzmir Milletvekilimiz Sayın Binali Yıldırım’ın bize bir öğüdü var. Bizim için siyaset, millete hizmettir, gerisi teferruattır. Mesele İzmir olduğunda yapılacak olan işe bakarız.”