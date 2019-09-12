12.09.2019 - 07:50
CHP Güzelbahçe ilçe başkanının acı günü
CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen’in babası Nasuh Bilgen, hayatını kaybetti.
CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen’in babası Nasuh Bilgen, hayatını kaybetti. Uzun süredir evde tedavi gören 83 yaşındaki Bilgen, TÖB-DER Nevşehir Şube Başkanlığı ve SHP Karşıyaka İlçe örgütünde sekreterlik görevlerinde bulundu. Köy Enstitüsü mezunu olan Bilgen, 35 yıl eğitimcilik yaptı.
Nasuh Bilgen’in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Karşıyaka Gülbahçe Camisi’nde kılınacak namazın ardından Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek.
KKTC'deki patlamanın ardındna otel ve yerleşim yerleri tahliye edildiAskeri birlikteki mühimmat deposunda ardı arkası kesilmeyen ve gökyüzünü aydınlatan patlamalar nedeniyle bölgenin boşaltılması kararı alındı. Polis ekipleri 5 yıldızlı bir otel yetkilileriyle görüşerek tahliye edilmesini istedi. Ardından çevredeki yerleşim yerlerinde oturanlar evlerini tahliye etmeleri konusunda uyarıldı. Bölgenin boşaltılması istendi.
Berkay'dan açıklamaFutbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasındaki davanın üçüncü duruşmasında karar verildi. Medipol Başakşehir forması giyen Arda Turan'a 'korku kaygı veya panik yaratacak' şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Ünlü futbolcu, cinsel taciz suçlamasından ise beraat etti. Ünlü futbolcu 5 yıl içerisinde herhangi bir suç işlerse bu suçtan aldığı cezadan hüküm giyecek.