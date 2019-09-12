CHP Güzelbahçe ilçe başkanının acı günü

CHP Güzelbahçe İlçe Başkanı Çağlayan Bilgen’in babası Nasuh Bilgen, hayatını kaybetti. Uzun süredir evde tedavi gören 83 yaşındaki Bilgen, TÖB-DER Nevşehir Şube Başkanlığı ve SHP Karşıyaka İlçe örgütünde sekreterlik görevlerinde bulundu. Köy Enstitüsü mezunu olan Bilgen, 35 yıl eğitimcilik yaptı.

Nasuh Bilgen’in cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Karşıyaka Gülbahçe Camisi’nde kılınacak namazın ardından Doğançay Mezarlığı’na defnedilecek.