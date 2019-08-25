‘CHP, Türkiye’nin kurtuluş reçetesi’

CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Kurulu Toplantısı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kent dışındaki programı nedeniyle toplantıya katılamadı. Yerel seçimleri değerlendirden İl Başkanı Deniz Yücel, “İzmir’de 22 olan CHP’li belediye sayımızı 24’e çıkardık. İYİ Parti adayını desteklediğimiz Tire’de dahil olmak üzere 25 ilçede seçim kazandık. 2014’te kaybedilen 8 ilçenin 5’ini geri aldık, ancak iki ilçeyi kaybettik” diye konuştu.

‘İktidar olmalıyız’

İzmir’de yüzde 58 oy oranı ile CHP’nin Büyükşehir’i kazandığını hatırlatan Yücel, “Bizim bu başarıyı Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtuluş reçetesi haline getirmek gibi bir misyonumuz var. İnsanların inançları üzerinden, milli duyguları üzerinden yapılan yönetim anlayışına son vermek için iktidar olmalıyız. Kadın cinayetlerine dur demek için, doğa katliamlarını engellemek için iktidar olmalıyız” diye konuştu.

Kendisiyle ilgili zaman zaman ortaya atılan iddialara da yanıt veren Yücel, “Sosyal medyada birçok kez istifa edecek, görevden alındı yazıldı. Kusura bakmasınlar ben buradayım ve yapacak çok işim var” ifadelerini kullandı.