02.10.2019 - 07:50 | | MUĞLA DHA
CHP’li gençlerden çevre temizliği
MARMARİS’te bir araya gelen CHP Gençlik Kolları üyeleri, ormanlık alanda çevre temizliği yaptı.
MARMARİS’te bir araya gelen CHP Gençlik Kolları üyeleri, ormanlık alanda çevre temizliği yaptı. ‘Bu sorumluluk hepimizin’ adlı etkinliğe, bölge sakinleri de gdestek verdi. Dört saat süren çalışmada plastik ve cam şişe, sigara izmariti, iç çamaşırları, tek kişilik yatak, alüminyum atık gibi 100 poşet çöp toplandı. l
Sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptıTekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun siste kontrolden çıkan bir otomobil park halindeki araçlara çarptı.