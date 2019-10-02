CHP’li gençlerden çevre temizliği

MARMARİS’te bir araya gelen CHP Gençlik Kolları üyeleri, ormanlık alanda çevre temizliği yaptı. ‘Bu sorumluluk hepimizin’ adlı etkinliğe, bölge sakinleri de gdestek verdi. Dört saat süren çalışmada plastik ve cam şişe, sigara izmariti, iç çamaşırları, tek kişilik yatak, alüminyum atık gibi 100 poşet çöp toplandı. l