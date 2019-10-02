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    HaberlerEgeCHP’li gençlerden çevre temizliği
    02.10.2019 - 07:50 | | MUĞLA DHA

    CHP’li gençlerden çevre temizliği

    MARMARİS’te bir araya gelen CHP Gençlik Kolları üyeleri, ormanlık alanda çevre temizliği yaptı.

    CHP’li gençlerden çevre temizliği

    MARMARİS’te bir araya gelen CHP Gençlik Kolları üyeleri, ormanlık alanda çevre temizliği yaptı. ‘Bu sorumluluk hepimizin’ adlı etkinliğe, bölge sakinleri de gdestek verdi. Dört saat süren çalışmada plastik ve cam şişe, sigara izmariti, iç çamaşırları, tek kişilik yatak, alüminyum atık gibi 100 poşet çöp toplandı. l 

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