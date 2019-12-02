Ci Group Buca antrenör adaylarını ağırlıyor

TUEFA Antrenörlük Kursu İlk Etabı, faal olarak Ci Group Buca’nın ve daha önce de Bucaspor’un kullanımda olan Kaynaklar Tesisi’nde sürüyor. Olcan Adın, Sabri Sarıoğlu, Mert Nobre gibi eski milli sporcuların da yer aldığı kurs, 7 Aralık’ta son bulacak. Türk futboluna 91 yıldan bu yana hizmet veren ve futbolcu yetiştiren Bucaspor, tesislerinin kapılarını antrenör adaylarına açtı.

‘Hizmetlerimiz sürecek’

Eski milli sporcuların da aralarında bulunduğu ve Türk futbolunun geleceğine yön verecek olan değerlere kapılarını açmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Cihan Aktaş, “Türk futboluna hizmet etmek, Bucaspor’un bileşenlerinde var. Bu kulüp dün olduğu gibi bugün de gerek yarışan takımlarıyla gerek alt yapısı ve akademisiyle gerek de tesisleriyle Türk futboluna hizmet vermektedir. UEFA Antrenörlük Kursu için tesislerimizde bulunan ve eğitim gören tüm adaylara başarı diliyorum. Türk futboluna yeni isimler yetiştirerek katkı sağlayacak isimleri ağırlamaktan ve tesislerimizi paylaşmaktan gurur duyuyoruz” dedi.