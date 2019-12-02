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    HaberlerEge Haberleri Ci Group Buca antrenör adaylarını ağırlıyor
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    02.12.2019 - 07:50 |

    Ci Group Buca antrenör adaylarını ağırlıyor

    TUEFA Antrenörlük Kursu İlk Etabı, faal olarak Ci Group Buca’nın ve daha önce de Bucaspor’un kullanımda olan Kaynaklar Tesisi’nde sürüyor.

    Ci Group Buca antrenör adaylarını ağırlıyor

    TUEFA Antrenörlük Kursu İlk Etabı, faal olarak Ci Group Buca’nın ve daha önce de Bucaspor’un kullanımda olan Kaynaklar Tesisi’nde sürüyor. Olcan Adın, Sabri Sarıoğlu, Mert Nobre gibi eski milli sporcuların da yer aldığı kurs, 7 Aralık’ta son bulacak. Türk futboluna 91 yıldan bu yana hizmet veren ve futbolcu yetiştiren Bucaspor, tesislerinin kapılarını antrenör adaylarına açtı.

    Hizmetlerimiz sürecek’

    Eski milli sporcuların da aralarında bulunduğu ve Türk futbolunun geleceğine yön verecek olan değerlere kapılarını açmaktan gurur duyduğunu belirten Başkan Cihan Aktaş, “Türk futboluna hizmet etmek, Bucaspor’un bileşenlerinde var. Bu kulüp dün olduğu gibi bugün de gerek yarışan takımlarıyla gerek alt yapısı ve akademisiyle gerek de tesisleriyle Türk futboluna hizmet vermektedir. UEFA Antrenörlük Kursu için tesislerimizde bulunan ve eğitim gören tüm adaylara başarı diliyorum. Türk futboluna yeni isimler yetiştirerek katkı sağlayacak isimleri ağırlamaktan ve tesislerimizi paylaşmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

    Vatan Caddesi'nde intihar girişimi! Polis ve itfaiye ekipleri olay yerinde!Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Vergi Dairesi'nin çatısına çıkan bir kişi intihar girişiminde bulunuyor. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri intihar girişiminin olduğu alanı kapatırken, itfaiye ekipleri de branda açarak önlem aldı. Polis ekipleri ise bir taraftan çatıya çıkan kişiyi ikna etmeye çalışırken bir taraftan da çevrede toplanan kalabalığı dağıtmaya çalışıyor.
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