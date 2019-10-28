Ci Group Buca deprem yaşadı!

TFF 3. Lig 1. Grup’ta 2’de 2 yapıp Artvin Hopaspor deplasmanına umutlu çıkan Ci Group Buca, şampiyonluk mücadelesi veren rakibine 5-0 yenilerek dağıldı. Bu sezonun en farklı yenilgisini alan sarı lacivertliler 16 puanda kalarak zirve yarışında ağır yara aldı. Teknik Direktör Nihat Balan, kötü oynadıklarını belirterek, “Hesapta olmayan bir mağlubiyet aldık. Ancak mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Evimizde kazanarak zirve mücadelemizi sürdüreceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın” dedi. Buca, gelecek hafta evinde Tokatspor’la karşı karşıya gelecek.