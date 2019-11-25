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    25.11.2019 - 07:50 | | Milliyet

    Ci Group Buca yine kayıp

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçtiğimiz hafta evinde Yeni Orduspor’la 1-1 berabere kalan ve hafta içi kötü gidişata dur demek için teknik direktörlük koltuğuna Ersin Aka’yı getiren Ci Group Buca, Serik Belediyespor deplasmanında 3-1 kaybetti.

    Ci Group Buca yine kayıp

    TFF 3. Lig 1. Grup’ta geçtiğimiz hafta evinde Yeni Orduspor’la 1-1 berabere kalan ve hafta içi kötü gidişata dur demek için teknik direktörlük koltuğuna Ersin Aka’yı getiren Ci Group Buca, Serik Belediyespor deplasmanında 3-1 kaybetti. Çiçeği burnunda Teknik Direktör Aka’yla çıkılan ilk karşılaşmada puanla dönmeyi planlayan sarı lacivertliler son 3 haftadır kazanmayı unuttu. 20 puanla 8. sırada kaldı. 

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