BİST103.0720EURO6,340,80USD5,730,79ALTIN276,921,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÇınarlar, dersbaşında
    16.09.2019 - 07:50 | | DHA

    Çınarlar, dersbaşında

    Yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını, yenilerinin kazanılmasını sağlamak amacıyla 2016’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversitesi üçüncü kez eğitimlere başlıyor.

    Çınarlar, dersbaşında

    Yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını, yenilerinin kazanılmasını sağlamak amacıyla 2016’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversitesi üçüncü kez eğitimlere başlıyor. Altı gün boyunca yeni kayıtların alınacağı belirten Tazelenme Üniversitesi yürütücüsü ve Ege Üniversitesi Geriatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin, 7 Ekim’de ilk ders zilinin çalacağını söyledi. Yoğun talep gördüklerini belirten Doç. Dr. Şahin, “Bu yıl ki teorik derslerin arasında geriatri, kozmoloji, psikoloji, anatomi ve felsefe gibi dersler yer alıyor. Pratik derslerde ise psikodrama, örgü, koro çalışmaları, fotoğrafçılık, yoga ve öykü atölyesi olacak” dedi. Üniversiteye sadece 60 yaş üstü kişiler kayıt olabiliyor. 

    Rusya Savunma Bakanlığı S-400 sevkiyatının son görüntülerini yayınladıRusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye gönderilen S-400 füze savunma sistemlerinin son parçalarının sevkiyat görüntülerini yayınladı.
    daha fazla video için
    15 Eylül 2019 Magazin Bülteni15 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    İzmir'de şok! Genç kadını domuz bağıyla bağlayıp...

    Tunceli'de operasyon!

    Tunceli'de operasyon!

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

    Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

    Gazeteci Nahit Duru’ya son görev

    Sıradaki Haber