Çınarlar, dersbaşında

Yaşlılıkta bilgi, beceri ve yeteneklerin korunmasını, yenilerinin kazanılmasını sağlamak amacıyla 2016’da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Tazelenme Üniversitesi üçüncü kez eğitimlere başlıyor. Altı gün boyunca yeni kayıtların alınacağı belirten Tazelenme Üniversitesi yürütücüsü ve Ege Üniversitesi Geriatri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevnaz Şahin, 7 Ekim’de ilk ders zilinin çalacağını söyledi. Yoğun talep gördüklerini belirten Doç. Dr. Şahin, “Bu yıl ki teorik derslerin arasında geriatri, kozmoloji, psikoloji, anatomi ve felsefe gibi dersler yer alıyor. Pratik derslerde ise psikodrama, örgü, koro çalışmaları, fotoğrafçılık, yoga ve öykü atölyesi olacak” dedi. Üniversiteye sadece 60 yaş üstü kişiler kayıt olabiliyor.