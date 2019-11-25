BİST106.5880EURO6,300USD5,710,01ALTIN268,640
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge HaberleriCizre fatihi Kaf Kaf
    25.11.2019 - 07:50 | | FATİH TANFER

    Cizre fatihi Kaf Kaf

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste aldığı galibiyetlerle çıkışa geçen Karşıyaka, Cizre deplasmanından da mutlu döndü. Yeşil kırmızılılar Doğukan İnce ve Hakan Kuş’un attığı iki golle 3 puanı hanesine yazdırdı ve 3. sıraya yerleşti

    Cizre fatihi Kaf Kaf

    Karşıyaka zor geçmesi beklenen Cizre deplasmanında rakibinin sert ve baskılı bir oyun oynayabileceği düşüncesiyle takım kadrosunu fiziksel açıdan güçlü, atletik ve ikili mücadelelerde başarılı oyunculardan kurmuştu. Orta alana Arif ve Özgür’e görev verip yanlarında her zaman sahaya ruhunu yansıtan Mustafa Aşan eklenince rakibin oyun planını sonuçsuz bıraktı. Kaleci Mehmet’in her geçen gün artan güveni, geri dörtlüdeki Fatih, Cenk, Metin ve Anıl’ın alan ve adam savunmasındaki dikkatleri Karşıyaka adına olumlu özelliklerdi. Hücumda Doğukan, Hakan, Namık Barış üçlüsünden Namık, hücum aksiyonları yanında rakip sol beke de iyi markaj yaparak sol bekin hücuma çıkmasını engelledi. Doğukan ve Hakan Kuş rakip stoperlere baskı yapıp onları sadece geriden uzun toplarla oynamaya mecbur bıraktılar. Bu oyun anlayışı sonrası geriden Ender, Taner ve Ercan Karşıyaka defansının arkasına attığı uzun toplarla gol aradı. Ancak Karşıyaka’nın iyi oyunu buna müsaade etmedi. Doğukan 24. dakikada harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. İlk yarıda topa ve oyuna hakim olan Karşıyaka, ikinci yarıda rakibinin baskısı karşısında daha temkinliydi. Hem merkezi iyi kapattılar hem de doğru zamanda yaptıkları müdahalelerle kanatlarını da iyi savundular. Cizrespor’un baskısı artınca Soner Hoca, Özgür’ün yerine Harun’u oyuna alarak pas oyunu yapıp rakibin baskısını kırmayı başardı. Cizre savunması arkasına Arif ve Mustafa’nın ara pasları sonrası Hakan Kuş ve Doğukan’la 70. ve 72. dakikalarda iki mutlak gol kaçırdılar. Karşıyaka’nın önde yaptığı yoğun pres takım kaptanı Mustafa Aşan’ın müthiş coşkusu, Cenk ve Metin’in defanstaki liderlik özellikleri ve kalitesi takıma pozitif etki yaptı. Tüm oyuncuların enerjisi ve taraftarın coşkuyla destek vermesi sonrası sahada alkışlanacak bir Karşıyaka izledik. 86. dakikada ise sahanın yıldızı Mustafa Aşan, Hakan’a, “Al da at dedi”. Hakan da hata yapmadı ve durumu 2-0’a getirdi. Karşıyaka’nın gençleri sahada gösterdikleri coşkusıyla tebriği hak ediyorlar. Cizre’de aldıkları 3 puan ile adım adım zirveye yürüyorlar. Karşıyaka taraftarı sizinle gurur duyuyor.

    Olay yerinden kaçıp polislere şehir dışındayım dediKarabük’te yoldan çıkan panelvan 10 metre şarampole yuvarlandı
    daha fazla video için
    İspanya'da oyuncu Can Yaman'a büyük ilgiİspanya'nın başkenti Madrid'e gelen aktör Can Yaman'ı havalimanı terminalinde yaklaşık 2 bin İspanyol hayranı karşıladı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanlarında Nedim, Karaçay ailesine meydan okuyor!

    Zalim İstanbul 20. bölüm fragmanlarında Nedim, Karaçay ailesine meydan okuyor!

    ‘Sen Varsan Şiddete Yer Yok’

    ‘Sen Varsan Şiddete Yer Yok’

    Zehra Zümrüt Selçuk: Şiddetin her türüne hayır

    Zehra Zümrüt Selçuk: Şiddetin her türüne hayır

    Cinayetlerin yarısı silahla işlendi

    Cinayetlerin yarısı silahla işlendi

    Sıradaki Haber