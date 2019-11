Cizre fatihi Kaf Kaf

Karşıyaka zor geçmesi beklenen Cizre deplasmanında rakibinin sert ve baskılı bir oyun oynayabileceği düşüncesiyle takım kadrosunu fiziksel açıdan güçlü, atletik ve ikili mücadelelerde başarılı oyunculardan kurmuştu. Orta alana Arif ve Özgür’e görev verip yanlarında her zaman sahaya ruhunu yansıtan Mustafa Aşan eklenince rakibin oyun planını sonuçsuz bıraktı. Kaleci Mehmet’in her geçen gün artan güveni, geri dörtlüdeki Fatih, Cenk, Metin ve Anıl’ın alan ve adam savunmasındaki dikkatleri Karşıyaka adına olumlu özelliklerdi. Hücumda Doğukan, Hakan, Namık Barış üçlüsünden Namık, hücum aksiyonları yanında rakip sol beke de iyi markaj yaparak sol bekin hücuma çıkmasını engelledi. Doğukan ve Hakan Kuş rakip stoperlere baskı yapıp onları sadece geriden uzun toplarla oynamaya mecbur bıraktılar. Bu oyun anlayışı sonrası geriden Ender, Taner ve Ercan Karşıyaka defansının arkasına attığı uzun toplarla gol aradı. Ancak Karşıyaka’nın iyi oyunu buna müsaade etmedi. Doğukan 24. dakikada harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. İlk yarıda topa ve oyuna hakim olan Karşıyaka, ikinci yarıda rakibinin baskısı karşısında daha temkinliydi. Hem merkezi iyi kapattılar hem de doğru zamanda yaptıkları müdahalelerle kanatlarını da iyi savundular. Cizrespor’un baskısı artınca Soner Hoca, Özgür’ün yerine Harun’u oyuna alarak pas oyunu yapıp rakibin baskısını kırmayı başardı. Cizre savunması arkasına Arif ve Mustafa’nın ara pasları sonrası Hakan Kuş ve Doğukan’la 70. ve 72. dakikalarda iki mutlak gol kaçırdılar. Karşıyaka’nın önde yaptığı yoğun pres takım kaptanı Mustafa Aşan’ın müthiş coşkusu, Cenk ve Metin’in defanstaki liderlik özellikleri ve kalitesi takıma pozitif etki yaptı. Tüm oyuncuların enerjisi ve taraftarın coşkuyla destek vermesi sonrası sahada alkışlanacak bir Karşıyaka izledik. 86. dakikada ise sahanın yıldızı Mustafa Aşan, Hakan’a, “Al da at dedi”. Hakan da hata yapmadı ve durumu 2-0’a getirdi. Karşıyaka’nın gençleri sahada gösterdikleri coşkusıyla tebriği hak ediyorlar. Cizre’de aldıkları 3 puan ile adım adım zirveye yürüyorlar. Karşıyaka taraftarı sizinle gurur duyuyor.