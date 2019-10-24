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    HaberlerEgeÇocuklar, hayalindeki oyuncakları yapacak
    24.10.2019 - 02:36 |

    Çocuklar, hayalindeki oyuncakları yapacak

    TEGV, Tasarım ve Beceri Atölyeleri’nden 6’ncısını Gümüşpala Mahallesi’nde açtı. Öğrenciler, kendi robotlarını tasarlayacak

    Çocuklar, hayalindeki oyuncakları yapacak

    Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) bir teknoloji firmasının desteğiyle, çeşitli illerde açtığı Tasarım ve Beceri Atölyeleri’nin altıncısı Bayraklı’nın Gümüşpala ilçesinde açıldı. Gümüşpala’da törenle açılan atölyede, önce gönüllü eğitmenler tarafından çocuklara robot kitleri öğretildi daha sonra ise çocuklar materyallerle tasarımlar yapmaya başladı. Yeni teknolojik ürünlerle ilk kez bir araya gelen çocuklar, tekerlekli robotlar tasarlayarak yeni bilgiler öğreniyor olmanın sevincini yaşadı.

    TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, “4 Kasım’da Eşrefpaşa’da bir atölye açacağız. Yıl sonunda 11 atölye açmış olacağız” dedi. 8-14 yaş arasındaki çocuklar için kurulan Tasarım ve Beceri Atölyeleri, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan geniş bir yelpazede yeni nesil öğrenme imkânı sunacak. ‘Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir’ sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren tasarım ve beceri atölyeleri ile çocuklar eğlenerek öğrenecek. 

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