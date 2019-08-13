BİST99.4050,20EURO6,290,87USD 5,620,96ALTIN275,461,86
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÇocuklar, plajlara sahip çıkmaya geldi
    13.08.2019 - 07:50

    Çocuklar, plajlara sahip çıkmaya geldi

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi işbirliği ile Duba ve Sarımsaklı plajlarında “Plajına Sahip Çık” kampanyasıyla çevre bilinçlendirme etkinlikleri düzenlendi.

    Çocuklar, plajlara sahip çıkmaya geldi

    Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi işbirliği ile Duba ve Sarımsaklı plajlarında “Plajına Sahip Çık” kampanyasıyla çevre bilinçlendirme etkinlikleri düzenlendi. Susurluk’tan gelen çocuklar, Cunda Adası’nı ve Rahmi Koç Müzesi’ni de gezdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Atık Şube Müdürü Volkan Karateke, “Geçtiğimiz aylarda Ayvalık ilçemiz ile ilgili stratejik plan toplantıları yapmıştık. Şimdi bu çalışmaları gerçekleştirdik” dedi.

    Perseid meteor yağmuru böyle görüntülendiHalk arasında "yıldız kayması" olarak bilinen göktaşı yağmurunun en yoğun olanlarından Perseid, Türkiye'den ve Dünya'nın birçok ülkesinden gözlendi.
    daha fazla video için
    13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni13 Ağustos 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncu kadrosunda kimler var?

    Maskeli Beşler İntikam Peşinde oyuncu kadrosunda kimler var?

    Cennetin Krallığı filmi hangi dönemde geçiyor? İşte oyuncu kadrosu...

    Cennetin Krallığı filmi hangi dönemde geçiyor? İşte oyuncu kadrosu...

    Darbecilerin silahlı 'delil karartma' çabası güvenlik kamerasında

    Darbecilerin silahlı 'delil karartma' çabası güvenlik kamerasında

    Özgürlüğü 5 gün sürdü! Yasak bölgeye girince...

    Özgürlüğü 5 gün sürdü! Yasak bölgeye girince...

    Sıradaki Haber