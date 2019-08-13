Çocuklar, plajlara sahip çıkmaya geldi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi işbirliği ile Duba ve Sarımsaklı plajlarında “Plajına Sahip Çık” kampanyasıyla çevre bilinçlendirme etkinlikleri düzenlendi. Susurluk’tan gelen çocuklar, Cunda Adası’nı ve Rahmi Koç Müzesi’ni de gezdi. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Atık Şube Müdürü Volkan Karateke, “Geçtiğimiz aylarda Ayvalık ilçemiz ile ilgili stratejik plan toplantıları yapmıştık. Şimdi bu çalışmaları gerçekleştirdik” dedi.