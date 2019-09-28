28.09.2019 - 03:18 |
Çocuklar temizliğin önemini öğrendi
Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, öğrencilerde çevre duyarlılığını artırmak için sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor.
23 Nisan İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen personel, miniklere görevlerini anlattı ve sorularını cevapladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Fatih Öztürk, “Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın ‘Ağaç yaşken eğilir’ sözünden yola çıkarak başlattığı projeyle, miniklerde çevre bilincinin oluşmasını amaçlıyoruz” dedi.
Uçak tuvaletinde mahsur kalan kadın yolcu, acil iniş yaptırdıUnited Havayollarına ait bir yolcu uçağı, kadın yolcunun tuvalette mahsur kalması sonucu acil iniş gerçekleştirdi.