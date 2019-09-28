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    HaberlerEgeÇocuklar temizliğin önemini öğrendi
    28.09.2019 - 03:18 |

    Çocuklar temizliğin önemini öğrendi

    Uşak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, öğrencilerde çevre duyarlılığını artırmak için sosyal sorumluluk projeleri hayata geçiriyor.

    Çocuklar temizliğin önemini öğrendi

     23 Nisan İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen personel, miniklere görevlerini anlattı ve sorularını cevapladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Fatih Öztürk, “Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın ‘Ağaç yaşken eğilir’ sözünden yola çıkarak başlattığı projeyle, miniklerde çevre bilincinin oluşmasını amaçlıyoruz” dedi.

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