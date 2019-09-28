Çocuklar temizliğin önemini öğrendi

23 Nisan İlkokulu öğrencileri ile bir araya gelen personel, miniklere görevlerini anlattı ve sorularını cevapladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü Fatih Öztürk, “Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ın ‘Ağaç yaşken eğilir’ sözünden yola çıkarak başlattığı projeyle, miniklerde çevre bilincinin oluşmasını amaçlıyoruz” dedi.