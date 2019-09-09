BİST98.9870EURO6,30-0,07USD5,710ALTIN277,520,28
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeÇocuklardan 97. yıla özel konser
    09.09.2019 - 07:50

    Çocuklardan 97. yıla özel konser

    Barış İçin Müzik Adalar Çocuk Orkestrası, İzmir’in kurtuluşunun 97. yılında bu akşam Seferihisar’da konser verecek.

    Çocuklardan 97. yıla özel konser

    Barış İçin Müzik Adalar Çocuk Orkestrası, İzmir’in kurtuluşunun 97. yılında bu akşam Seferihisar’da konser verecek. 8-16 yaş arası, yaylı enstrüman çalan 46 çocuktan oluşan orkestra, Barış İçin Müzik Vakfı daimi şefi ve müzik direktörü Samuel Matus yönetiminde, hem barış temalı hem de yazın neşesine neşe katacak eserler seslendirecek.

    Şirinevler’de zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralıD-100 karayolu Şirinevler Mevkiinde meydana gelen ve 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. Topkapı yönünde meydana gelen kaza ise gece saatlerinde yoğun trafiğin oluşmasına sebebiyet verdi.
    daha fazla video için
    9 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    YKS Ek yerleştirme tercihleri nasıl yapılır? YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    Kız kardeşler yakayı ele verdi!

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    İlk kez yayınlandı! İşte dünyanın konuştuğu cinayetin ses kayıtlarının dökümü

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Son dakika | Okullar açıldı! İşte İstanbul trafiğinde son durum...

    Sıradaki Haber