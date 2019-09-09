Çocuklardan 97. yıla özel konser

Barış İçin Müzik Adalar Çocuk Orkestrası, İzmir’in kurtuluşunun 97. yılında bu akşam Seferihisar’da konser verecek. 8-16 yaş arası, yaylı enstrüman çalan 46 çocuktan oluşan orkestra, Barış İçin Müzik Vakfı daimi şefi ve müzik direktörü Samuel Matus yönetiminde, hem barış temalı hem de yazın neşesine neşe katacak eserler seslendirecek.