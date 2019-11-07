‘Çocuklarımızın hep yanındayız’

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası için farkındalık kampanyasına Ayvalık Belediyesi’de destek verdi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, Meclis Üyeleri Dilek Saraçoğlu, Mustafa Serdar Tuç ve Zabıta Müdürü Ali Çiçek #maskemitakarımfarkındalıkyaratırım dedi. Başkan Ergin, “Lösemiyle mücadele eden yavrularımıza acil şifalar diliyorum. Lösemi ciddi ama tedavisi olan bir hastalık. Sevgi ve umut çocuklarımızın ihtiyacı olan en önemli şey. Löseminin farkındayız ve çocuklarımızın yanındayız” dedi.