Çoğu hasta 50 kediye kalacak ev aranıyor

AYDIN Sevimli Patiler Derneği üyeleri, kiraladıkları tek katlı bir evde, kendi imkanlarıyla mama ve veteriner masraflarını karşıladıkları 50 sokak kedisinin bakımını üstlendi. Ancak ev sahibi, kedilerin sayısının artması üzerine, evin boşaltılmasını istedi. Dernek Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren, “Çoğu hasta olduğu için sokakta yaşayamaz. Yetkililer, yardımcı olsun” diye konuştu.