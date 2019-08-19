19.08.2019 - 07:50| BURHAN CEYHAN DHA
Çoğu hasta 50 kediye kalacak ev aranıyor
AYDIN Sevimli Patiler Derneği üyeleri, kiraladıkları tek katlı bir evde, kendi imkanlarıyla mama ve veteriner masraflarını karşıladıkları 50 sokak kedisinin bakımını üstlendi.
AYDIN Sevimli Patiler Derneği üyeleri, kiraladıkları tek katlı bir evde, kendi imkanlarıyla mama ve veteriner masraflarını karşıladıkları 50 sokak kedisinin bakımını üstlendi. Ancak ev sahibi, kedilerin sayısının artması üzerine, evin boşaltılmasını istedi. Dernek Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren, “Çoğu hasta olduğu için sokakta yaşayamaz. Yetkililer, yardımcı olsun” diye konuştu.
Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.