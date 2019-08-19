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    HaberlerEgeÇoğu hasta 50 kediye kalacak ev aranıyor
    19.08.2019 - 07:50| BURHAN CEYHAN DHA

    Çoğu hasta 50 kediye kalacak ev aranıyor

    AYDIN Sevimli Patiler Derneği üyeleri, kiraladıkları tek katlı bir evde, kendi imkanlarıyla mama ve veteriner masraflarını karşıladıkları 50 sokak kedisinin bakımını üstlendi.

    Çoğu hasta 50 kediye kalacak ev aranıyor

    AYDIN Sevimli Patiler Derneği üyeleri, kiraladıkları tek katlı bir evde, kendi imkanlarıyla mama ve veteriner masraflarını karşıladıkları 50 sokak kedisinin bakımını üstlendi. Ancak ev sahibi, kedilerin sayısının artması üzerine, evin boşaltılmasını istedi. Dernek Başkan Yardımcısı Nalan Çeviren, “Çoğu hasta olduğu için sokakta yaşayamaz. Yetkililer, yardımcı olsun” diye konuştu. 

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