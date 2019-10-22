Çok gezenler için kapsül otel

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mimarlık öğrencileri, sıklıkla seyahat eden kişilerin kalacak yer sorununu çözmek için kapsül otel tasarladı. İnsan vücudunun yapısı ve gereksinim duyduğu temel hareketlerden yola çıkan öğrenciler, metrekare olarak en dar alanda, insanların konforlu olarak nasıl dinlenebileceği üzerine yoğunlaştı. Altı kişiden oluşan toplam 12 grup, üç hafta boyunca aralıksız çalıştı ve ortaya çıkan tasarımları beğeniye sundu.