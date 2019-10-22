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    HaberlerEgeÇok gezenler için kapsül otel
    22.10.2019 - 07:50 |

    Çok gezenler için kapsül otel

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mimarlık öğrencileri, sıklıkla seyahat eden kişilerin kalacak yer sorununu çözmek için kapsül otel tasarladı.

    Çok gezenler için kapsül otel

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) mimarlık öğrencileri, sıklıkla seyahat eden kişilerin kalacak yer sorununu çözmek için kapsül otel tasarladı. İnsan vücudunun yapısı ve gereksinim duyduğu temel hareketlerden yola çıkan öğrenciler, metrekare olarak en dar alanda, insanların konforlu olarak nasıl dinlenebileceği üzerine yoğunlaştı. Altı kişiden oluşan toplam 12 grup, üç hafta boyunca aralıksız çalıştı ve ortaya çıkan tasarımları beğeniye sundu.

    Zincirleme kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandıDüzce D-100 karayolu’nda 1’i kamyon 3 araç kaza yaptı. Kazada 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı. Kamyonun şoför mahaline sıkışan sürücü ve 1 yolcuyu kurtarmak için İtfaiye ekipleri, Arama kurtarma ekipleri ve acil sağlık ekipleri seferber oldu. Dakikalar süren kurtarma çalışması sonucunda şoför ölü olarak, yolcu ise yaralı olarak sıkıştıkları yerden kurtarıldı.
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    21 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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