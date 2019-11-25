Çöp sorunu tarih oldu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Harmandalı Düzenli Atık Depolama Sahası’nda elektrik üretmek için yaptığı biyogaz tesisi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı törenle açıldı. Açılışta, Kılıçdaroğlu ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer birlikte bir zeytin ağacı da dikti. Tören öncesi tesisi gezen ve bilgi alan Kılıçdaroğlu, “Yıllar yılı Çiğli’nin çektiği ızdırabı biliyorum. Çöptü, kokuydu bunlar sonlandı. Burası güzel bir kent ormanı olacak ve elektrik enerjisi elde edilecek. Bu projeyi başlatan Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aziz Kocaoğlu’na en içten sevgilerimizi gönderiyorum. Tunç Başkan bu projeyi aldı ve bitirdi. Yeni projelerle yola devam ediyor” dedi.

80 milyon metreküp

İzmir’de atıktan enerji üretimi devrini başlattıklarını, çöpü, sorun olmaktan çıkarıp ekonomik ve ekolojik bir değere dönüştürdüklerini söyleyen Başkan Soyer de, “Harmandalı bir başlangıç, ilk adım. Atık konusunda kalıcı çözümler üretiyoruz. İzmir’i doğayla, diğer canlılarla, havayla, suyla iklimle barışık bir hayat süren insanların yaşadığı dünyanın örnek alacağı kentlerden biri yapmayı hedefliyoruz” diye konuştu. Başkan Soyer, kulan biyogaz tesisiyle birlikte yılda yaklaşık 80 milyon metreküp metan gazının bertaraf edileceğini aktardı.

İkinci proje hazır

Harmandalı’ndaki rehabilitasyon projesinin ikinci adımında sahada geri kazanılabilir atıkların değerlendirilip ekonomiye kazandırılacağı ‘Fiziksel Ayırma Tesisi’ ile çöpü ayrıştırarak toplama alışkanlığı kazandırmak için ekolojik eğitim merkezi de kuracaklarını belirten Başkan Soyer, “Böylece çöp sorunlarımızın tüm ayaklarını birbirine bağlıyoruz” diye konuştu.