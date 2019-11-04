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    HaberlerEgeCumhuriyet için yelken açtılar
    04.11.2019 - 07:50 | | YUSUF ÇINAR

    Cumhuriyet için yelken açtılar

    Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirildi.

    Cumhuriyet için yelken açtılar

    Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirildi. Yarışmaya Orsa Teknesi ile katılan ve iki günde 3 yarışta birinci olan Kemal Kor ve arkadaşları yarışmaya katılanlar tarafından takdirle karşılandı.
    Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimiz Kuşadası, limanın yanı sıra Mavi Bayraklı bir marinaya da ev sahipliği yapıyor. Yat Kulübüne ve destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum” dedi. Yat Kulübü Başkanı Gökhan Aydın ise “Amacımız bir yandan şehrimizi tanıtırken esasen yelken sporuna daha geniş kitlelerin dikkatini çekebilmek ve yelken kurslarımızla bu sporu yaygınlaştırabilmek” diye konuştu.

    İstanbul Boğazı'ndaki elektro optik sistem havadan görüntülendiHAVELSAN ve ASELSAN, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Sistem Yükseltmesi ve İlavesi Projesi kapsamında, İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Marmara Denizi'nde elektro optik sistem kurulumlarına başladı. Böylece Türk boğazlarındaki ve Marmara Denizi'ndeki gemi trafiği yerli ve milli teknolojilerle kesintisiz şekilde izlenecek ve seyir trafiğinin güvenliği artırılacak. İstanbul?da Yom Burnu'nda kurulumu devam eden sistem havadan görüntülendi.
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