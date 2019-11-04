Cumhuriyet için yelken açtılar

Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla Kuşadası Yat Kulübü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Kupası Yelkenli Yat Yarışı Kuşadası Körfezi’nde gerçekleştirildi. Yarışmaya Orsa Teknesi ile katılan ve iki günde 3 yarışta birinci olan Kemal Kor ve arkadaşları yarışmaya katılanlar tarafından takdirle karşılandı.

Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimiz Kuşadası, limanın yanı sıra Mavi Bayraklı bir marinaya da ev sahipliği yapıyor. Yat Kulübüne ve destek veren tüm kişi ve kurumlara teşekkür ediyorum” dedi. Yat Kulübü Başkanı Gökhan Aydın ise “Amacımız bir yandan şehrimizi tanıtırken esasen yelken sporuna daha geniş kitlelerin dikkatini çekebilmek ve yelken kurslarımızla bu sporu yaygınlaştırabilmek” diye konuştu.